Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войныLenta.ru 05:05

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Зеленский заявил, что война не должна стать привычным явлением на Украине

Евразия Daily07:59

Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

РБК07:41

Зеленский хочет прекратить войну, Порошенко – защитить демократию

Вести.Ru05:01

Зеленский сделал заявление о войне

Газета.Ru06:25

Зеленский сделал заявление к началу Великой Отечественной войны

Украина.ру05:11

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Lenta.ru05:05

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

RT на русском07:09
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Политика

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Все шесть российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы в Грузию, зафиксировали массовую сдачу билетов.
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Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
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Сегодня, в День памяти и скорби, на северном фасе Курской дуги появился новый памятник погибшим воинам В поселке Поныри была торжественно освящена часовня, созданная по проекту "Молчаливое эхо войны", который курируют ветераны контрразведки.
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Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России

Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
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В ГИБДД сообщили, что пожарная машина двигалась со звуковой сигнализацией и маяками, а "Ларгус" ехал на зеленый сигнал светофора.
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Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Общество

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Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
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Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
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Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

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Обновлено вчера в 15:53
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Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
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ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
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В Москве трое детей упали с аттракциона

В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
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При пожаре в центре Парижа погибли три человека

Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
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В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
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Путина спросили о возможности передачи Курил Японии

Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
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Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым

Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
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Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом

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Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»

Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
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Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости

Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
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Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске

Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
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Иранские военные сбили американский беспилотник

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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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