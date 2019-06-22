Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войныLenta.ru 05:05
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию
Все шесть российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы в Грузию, зафиксировали массовую сдачу билетов.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Алибасов записал первое видеообращение после отравления
Продюсер Бари Алибасов записал видеообращение к своим поклонникам, в котором опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ новости о якобы плохом отношении к себе.
Обновлено в 07:10
Общество
«Чёрная часовня»: в Курске открыли странную церковь
Сегодня, в День памяти и скорби, на северном фасе Курской дуги появился новый памятник погибшим воинам В поселке Поныри была торжественно освящена часовня, созданная по проекту "Молчаливое эхо войны", который курируют ветераны контрразведки.
Обновлено в 07:24
Политика
Пушков высмеял недовольство грузин из-за остановки турпотока из России
Российский сенатор Алексей Пушков иронично высказался по поводу недовольства жителей Грузии приостановкой турпотока из России.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Происшествия
Пожарная машина врезалась в легковушку в Петрозаводске
В ГИБДД сообщили, что пожарная машина двигалась со звуковой сигнализацией и маяками, а "Ларгус" ехал на зеленый сигнал светофора.
Обновлено в 07:23
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»
«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.
Обновлено в 07:18
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Политика
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Обновлено вчера в 21:13
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Культура
Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Лидер System of a Down поддержал сестер Хачатурян
Обновлено в 06:21
Общество
Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара
Несколько музыкантов подали в суд на Universal Music Group с требованием 100 миллионов долларов компенсации.
Обновлено в 07:40
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия
В Москве трое детей упали с аттракциона
В столичном парке "Сокольники" трое детей получили травмы при падении с аттракциона, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:25
Происшествия
При пожаре в центре Парижа погибли три человека
Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:19
Политика
В правительстве Грузии оценили решение России о запрете авиасообщения
Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что грузинские власти изучают решение Москвы о запрете авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 07:27
Политика
Путина спросили о возможности передачи Курил Японии
Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снялась в постельной сцене с Топаловым
Регина Тодоренко рассказала в Instagram о недавних съёмках, где ей, в том числе, пришлось участвовать в постельной сцене.
Обновлено в 04:22
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом
Обновлено в 06:37
Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Россияне, проживающие в Грузии, отреагировали на меры, принятые российскими властями по обеспечению возвращения граждан страны на родину.
Обновлено вчера в 19:01
Хоккей
Хоккеист сборной России назвал россиян «хмурыми и злыми»
Хоккеист сборной России и клуба «Колорадо» Никита Задоров дал интервью «Спорт Экпресс», в котором рассказал о разнице между американцами и канадцами, с одной стороны, и русскими, с другой.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о защите Брестской крепости
Министерство обороны России к 78-летнию начала Великой Отечественной войны рассекретило уникальные документы о защите Брестской крепости.
Обновлено вчера в 22:15
Спорт
Российские стрелки выиграли первое золото на ЕИ в Минске
Российские стрелки Артем Черноусов и Виталина Бацарашкина стали победителями соревнований по стрельбе из пистолета в миксте на 10 м на II Европейских играх в Минске.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено 20 июня в 03:00