Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войныLenta.ru 05:05
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Армия и оружие
Состав военного комитета НАТО пополнился женщиной‐адмиралом
Норвежский контр-адмирал Луиз Дедичен вошла в состав военного комитета НАТО. Это первая в истории комитета женщина в его составе.
Обновлено в 12:41
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ
На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 14:22
Футбол
«Спартак» представил новый клубный автобус
«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Происшествия
В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар
Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
Футбол
«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом
Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Политика
Тюремный срок Марии Бутиной сократили
Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика
Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян
Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика
Трамп заявил, что готов стать лучшим другом Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия.
Обновлено в 12:40
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Игры
Создатели Chivalry 2 объяснили, почему сиквел стал эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Политика
РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали
В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Обновлено в 03:53
Политика
Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 04:44
Политика
В Иране казнен американский шпион
В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Футбол
Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»
Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.
Обновлено в 11:45
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды
Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста
Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
Общество
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия
Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном
Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.
Обновлено в 11:45
Общество
МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав
В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56