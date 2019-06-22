Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войныLenta.ru 05:05

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Зеленский заявил, что украинцы не должны привыкать к войне

Комсомольская правда09:34

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Известия08:59

Зеленский хочет прекратить войну, Порошенко – защитить демократию

Вести.Ru05:01

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

RT на русском07:09

Зеленский сделал заявление о войне

Газета.Ru06:25

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Lenta.ru05:05

Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

РБК07:41
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:53, Вашингтон
Армия и оружие

Состав военного комитета НАТО пополнился женщиной‐адмиралом

Норвежский контр-адмирал Луиз Дедичен вошла в состав военного комитета НАТО. Это первая в истории комитета женщина в его составе.
Обновлено в 12:41
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Политика

На журналистов «России 24» напали в Тбилиси

В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Минтранс приостановит полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ

На территорию Российской Федерации уже с 8 июля текущего года будут приостановлены полеты грузинских авиакомпаний.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Дудь поддержал находящихся под следствием сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 14:22
Футбол

«Спартак» представил новый клубный автобус

«Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар

Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
Футбол

«Барселона» хочет подписать и Неймара, и Гризманна этим летом

Каталонский клуб намерен подписать форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, а также нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает Diario Sport.
Обновлено в 10:14
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика

Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для своих российских посетителей.
Обновлено в 11:02
Политика

Трамп заявил, что готов стать лучшим другом Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть богатой страной, если откажется от ядерного оружия.
Обновлено в 12:40
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Игры

Создатели Chivalry 2 объяснили, почему сиквел стал эксклюзивом Epic Games Store

Обновлено в 08:28
Происшествия

В Москве трое детей выпали с аттракциона

Обновлено в 07:06
Политика

РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину госпитализировали

В ночь на субботу произошло несколько приступов астмы у актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 05:38
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Обновлено в 03:53
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Политика

В Иране казнен американский шпион

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении сотрудника оборонного сектора страны, сотрудничавшего с ЦРУ.
Обновлено в 10:04
Футбол

Фанаты «Торпедо» оскорбляют Лебеденко на матче с «Шеффилдом»

Активные болельщики московского футбольного клуба "Торпедо" во время товарищеского матча против английского "Шеффилда" оскорбляют нападающего российской команды Игоря Лебеденко.
Обновлено в 11:45
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

Обновлено вчера в 11:05
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала милое фото сына-дзюдоиста

Несколько минут назад Собчак опубликовала новое фото сына.
Обновлено в 07:26
Общество

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин хотел бы пожить вместе с Арменом Джигарханяном

Прохор Шаляпин рассказал о своем отношении к Армену Джигарханяну. Певец утверждает, что хотел бы пожить с ним в одном доме.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Общество

МВД предложило без суда ограничивать действия водительских прав

В качестве примера приводятся судебные приставы, которые имеют право во внесудебном порядке ограничивать действие водительских прав за непогашенные задолженности.
Обновлено вчера в 05:56
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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