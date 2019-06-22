Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войныLenta.ru 05:05

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Зеленский заявил, что украинцы не должны привыкать к войне

Комсомольская правда09:34

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Известия08:59

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Lenta.ru05:05

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

RT на русском07:09

Зеленский сделал заявление о войне

Газета.Ru06:25

Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

РБК07:41

Зеленский хочет прекратить войну, Порошенко – защитить демократию

Вести.Ru05:01
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Политика

Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС

Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
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Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
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Политика

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В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.
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Происшествия

В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров

В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Происшествия

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Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что он был прооперирован в связи с травмой, которую получил в последнем матче минувшего сезона.
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В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
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Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
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Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
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Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Космос

Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»

Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце

Обновлено в 10:44
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Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

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В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

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Обновлено в 09:44
Происшествия

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Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.
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Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
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В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин

Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
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Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
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Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не придает значения крупному поражению в товарищеском матче от "Спартака" (1:7). - Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать, - цитирует ТАСС Рубашко.
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Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
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