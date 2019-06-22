Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войныLenta.ru 05:05
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, говорится в сообщении на сайте главы государства.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика
Президент Грузии обсудила протесты с послами США и ЕС
Дворец президента посетили послы европейских стран, исполняющий обязанности посла США и руководитель представительства ЕС.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Политика
В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы
В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Ростове за пьяный дебош сняли с рейса на Москву двух пассажиров
В донском аэропорту Платов двоих пассажиров сняли с рейса "Ростов-на-Дону - Москва". Об этом "РГ" сообщили в администрации аэропорта.
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Подмосковье локализовали природный пожар
Обновлено в 09:42
Футбол
Тарасов перенес операцию и выбыл на два месяца
Полузащитник Дмитрий Тарасов сообщил, что он был прооперирован в связи с травмой, которую получил в последнем матче минувшего сезона.
Обновлено в 10:45
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию на Гран-при Франции
В Франции на трассе "Поль Рикар" завершилась квалификация Формулы-1, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:42
Общество
Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub
Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Космос
Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»
Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Музыка
Мик Джаггер вернулся на сцену после операции на сердце
Обновлено в 10:44
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова
Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который тайно вывез из страны своих дочерей, чтобы вернуть их на родину.
Обновлено в 11:00
Авто
Volvo привезет фуру-мечту дальнобойщиков в РФ
Шведский автопроизводитель намерен начать поставки седельного тягача Volvo FH XXL в Россию уже этой осенью.
Обновлено в 03:54
Политика
В России подняли вопрос о судьбе грузинских вин
Российское вино легко заменит грузинские, если его ввоз будет запрещен.
Обновлено в 07:55
Общество
В Петербурге продают малыша леопарда
«Продам очень редкого игривого и доброго малыша», – говорится в описании.
Обновлено в 07:14
Наука
Найдены артефакты саламинского сражения в Греции
Ученым-археологам из Греции удалось обнаружить на дне моря артефакты времен битвы при Саламине.
Обновлено вчера в 06:05
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» борьбу за Магуайра
"Манчестер Сити" сумел выиграть у "Манчестер Юнайтед" борьбу за игрока "Лестера" за Гарри Магуайра.
Обновлено в 09:29
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено в 08:12
Футбол
Гендиректор «Сочи» не удивлен разгромному поражению от «Спартака»
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко не придает значения крупному поражению в товарищеском матче от "Спартака" (1:7). - Идет подготовительный период, результату значения не придаем, спокойно к этому относимся и понимаем, над чем нужно поработать, - цитирует ТАСС Рубашко.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Спартак» начал переговоры по трансферу защитника «Урала»
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас
Христофиас был президентом Кипра в 2008—2013 годах. Напомним, 17 июня умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:54