Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурмуLenta.ru 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Фотографию со своим обедом он опубликовал в Facebook.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

ТАСС09:17

Зеленский похвастался обедом с шаурмой

Московский Комсомолец08:56

Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

РБК09:13

Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму

РИА Новости08:58

Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму

Известия09:13

Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

RT на русском08:51

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Газета.Ru08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье

Из роддома №2 уволилось десять специалистов

После смены руководства во владимирском родильном доме №2 из медучреждения уволилось 6 врачей и 4 медработника среднего звена.
Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Обновлено в 13:01
Авто

Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Здоровье

Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4

Обновлено в 11:14
Происшествия

На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП

Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Футбол

«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца

По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Общество

МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Происшествия

«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ

«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:10
Наука

В Египте археологи обнаружили жилой дом возрастом две тысячи лет

Обновлено в 05:58
Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Гаджеты

Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео

Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 17,59 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 17,59 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка

Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Госдеп обвинил Москву в нарушении обязательств по контролю над вооружениями

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Культура

Индийский YouTube-канал первым набрал сто миллионов подписчиков

Самый большой YouTube канал, T-Series, смог достичь новой вехи в истории YouTube и первым пересёк черту в 100 миллионов подписчиков, — говорится в сообщении канала в Twitter.
Обновлено в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное