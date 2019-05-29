Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурмуLenta.ru 09:40
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Фотографию со своим обедом он опубликовал в Facebook.
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Из роддома №2 уволилось десять специалистов
После смены руководства во владимирском родильном доме №2 из медучреждения уволилось 6 врачей и 4 медработника среднего звена.
Обновлено в 12:09
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Обновлено в 13:01
Авто
Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Онищенко посоветовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Футбол
«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Космос
Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой
Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Политика
Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина
Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили
Обновлено вчера в 10:14
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Авто
Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов
В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Гаджеты
Xiaomi представила сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Мужчина устроил поджог у Белого дома и попал на видео
Неизвестный мужчина устроил поджог в парке, прилегающем к Белому дому в столице США Вашингтоне.
Обновлено в 14:19
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 17,59 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26209 (с погашением 20 июля 2022 года) на сумму 17,59 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Госдеп обвинил Москву в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Энергетика
ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Культура
Индийский YouTube-канал первым набрал сто миллионов подписчиков
Самый большой YouTube канал, T-Series, смог достичь новой вехи в истории YouTube и первым пересёк черту в 100 миллионов подписчиков, — говорится в сообщении канала в Twitter.
Обновлено в 10:12