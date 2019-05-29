Зеленский призвал политиков есть шаурмуLenta.ru 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Фотографию со своим обедом он опубликовал в Facebook.

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Происшествия Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.

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