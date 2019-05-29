Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурмуLenta.ru 09:40

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду. Фотографию со своим обедом он опубликовал в Facebook.
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Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

ТАСС09:17

Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму

Известия09:13

Зеленский посоветовал политикам есть шаурму, чтобы не «забронзоветь»

RT на русском08:51

Зеленский посоветовал политикам не бронзоветь и есть шаурму

РИА Новости08:58

Зеленский похвастался обедом с шаурмой

Московский Комсомолец08:56

Зеленский посоветовал людям у власти не бронзоветь и есть шаурму

РБК09:13

Зеленский похвастался фото с шаурмой

Газета.Ru08:32
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Происшествия

Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 09:37
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Авто

Назван рейтинг доступных автомобилей с большим клиренсом

Специалисты составили перечень недорогих моделей автомобилей, оснащенных высоким дорожным просветом.
Обновлено в 10:22
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

На саммите ЕАЭС президент России Владимир Путин сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.
Обновлено в 05:06
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий

Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Авто

Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси

Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Культура

YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Наука

В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено вчера в 14:05
Общество

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
Энергетика

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Американский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма

Американский самолет радиоэлектронной разведки был замечен в небе над Черным морем.
Обновлено в 09:18
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале»

Обновлено вчера в 13:44
Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.
Обновлено в 05:58
Экономика

Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.
Обновлено вчера в 21:14
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Политика

На Украине открыли дело по факту пропажи серверов

Следователи государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное дело и начали досудебное расследование по факту пропажи мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты администрации президента Украины.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась секретами популярности в Instagram

Блогеры рассказали, как лучше всего делать фото для Instagram, и сняли Ксению Собчак.
Обновлено в 10:14
Политика

Лавров назвал ситуацию на Балканах итогом «попустительства ЕС и НАТО»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новое обострение между Сербией и Косово — «результат попустительства и Европейского Союза, и НАТО» в отношении Косово, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:45
Происшествия

С утра на станции Шиес снова начались задержания экоактивистов

Обновлено в 01:53
Здоровье

Изменились правила обязательного медицинского страхования для россиян

С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 03:48
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Авто

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ

На какой платформе строят новинку Ограниченный объем инвестиций не позволит создать с нуля ни новый автомобиль, ни принципиально новую платформу, поэтому речь в данном случае идет все-таки о модернизации существующего шасси UAZ Patriot.
Обновлено в 05:16
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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