Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него гражданLenta.ru 10:42

В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
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Зеленский призвал МВД не принимать мер против мирных протестующих

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РЕН ТВ08:19
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