Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него гражданLenta.ru 10:42
В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
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Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
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Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Технологии
Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн
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Общество
Смерч в Ростове-на-Дону попал на видео
Накануне вечером в Ростове-на-Дону очевидцы сняли на видео смерч. На кадрах видно, что город накрыла непогода и улицы затоплены.
Обновлено в 10:47
Космос
Огненные шары осветили небо над Австралией
Относительно огненных шаров на этой неделе над Южной Австралией, NASA говорит, что по размерам шары были как небольшой автомобиль.
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
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Шоу-бизнес
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Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
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Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве людей срочно пришлось эвакуировать с недавно открытого пешеходно-велосипедного моста из-за треснувших панелей стеклянного пола.
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Авто
Топ-5 самых «внедорожных» кроссоверов России появился в Сети
Эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых «внедорожных» кроссоверов на российском рынке.
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Происшествия
Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве
Обновлено в 11:52
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Футбол
Семин раскритиковал организацию финала КР: фанатов терроризировали
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выступил с резкой критикой организации финального матча Кубка России в Самаре, добавив, что виновные в плохом допуске болельщиков на арену должны понести ответственность.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Среди захваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
Обновлено вчера в 18:58
Футбол
Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ
Лучшим бомбардиром первенства стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, забивший 15 мячей в 30 матчах.
Обновлено в 08:54
Футбол
Фанаты «Спартака» назвали позором игру команды
Болельщики "Спартака" остались разочарованы игрой команды в заключительном туре чемпионата России против "Оренбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:38
Футбол
Бабаев: ЦСКА продвинулся в переговорах с Бекао и Влашичем
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Human Rights Watch обвинила НТВ в преследовании российских активистов
Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».
Обновлено в 11:01
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Происшествия
Полицейского ранили ножом при попытке разнять драку в Ленобласти
В городе Волхов Ленинградской области сотрудник полиции был ранен ножом, когда он попытался разнять драку.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре
Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
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Политика
Зеленский вспомнил о переезде в Киев и запахе шаурмы
Президент Украины Владимир Зеленский в честь Дня города высказался по поводу того, что, по его мнению, «делает Киев Киевом».
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Появилось видео полета американского F-16, замаскированного под Су-57
Авиабаза Неллис организовала полет американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский Су-57.
Обновлено в 11:48
Футбол
Канте может пропустить финал Лиги Европы
СМИ сообщают, что полузащитник "Челси" Нголо Канте рискует пропустить финал Лиги Европы против "Арсенала".
Обновлено в 07:10
Политика
Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Происшествия
На севере Москвы обнаружили боеприпасы времён войны
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Сын Дэвида Бекхэма подрался с подругой-моделью в Каннах
Старший наследник знаменитых родителей Бруклин подрался со своей невестой в отеле с видом на знаменитую набережную Круазетт.
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Политика
Тысячи жителей Донецка почтили память жертв первого артобстрела
Около 5 тысяч человек собрались в центре Донецка на траурный митинг по случаю пятилетия со дня первого удара артиллерии по городу, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя организаторов.
Обновлено в 11:17