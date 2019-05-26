Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него гражданLenta.ru 10:42
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
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Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
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Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
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В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони
Обновлено в 13:20
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Футбол
Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
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Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
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Происшествия
Украинская автоледи дважды протаранила КПП в Приднестровье
Женщина с украинской регистрацией дважды за день таранила КПП в Первомайске.
Обновлено в 12:24
Авто
Составлен ТОП-10 самых простых автомобилей для технофобов
Эксперты из Австралии составили ТОП-10 самых простых автомобилей для людей, которые не доверяют технологиям.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Таксист открыл огонь из пулемета во дворе в Подмосковье
Таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове.
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Политика
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент
Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Швеции около 100 тысяч кур погибли в результате пожара
Около 100 тысяч кур погибли в воскресенье в результате пожара в шведском городе Линчёпинг, сообщает издание Expressen.
Обновлено в 13:18
Гаджеты
Представлен восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS
Компания Intel пополнила ассортимент процессоров моделью Core i9-9900KS.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Три человека убиты при вооруженном нападении на церковь в Буркина-Фасо
В Буркина-Фасо в результате нового нападения на церковь убиты три человека, передает Франс Пресс.
Обновлено в 12:39
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Локомотив» стал вторым в чемпионате России и прошел в Лигу чемпионов
Московский футбольный клуб «Локомотив» занял второе место по итогам чемпионата России по футболу.
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Экономика
Минпромторг сократит количество ценников в магазинах
Ожидается, что единые ценники помогут магазинам сэкономить в среднем 2 млн рублей в месяц, покупателям же будет легче ориентироваться в стоимости товаров.
Обновлено в 12:00
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Монако, Квят стал седьмым
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки шестого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Политика
Совет Коломойского объявить на Украине дефолт оценил эксперт
Политолог Ростислава Ищенко прокомментировал высказывание украинского олигарха Игоря Коломойского, который посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешним долгам Украины, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Москве нашли 25 снарядов времен войны
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Недорогие Socket AM4-материнские платы MSI теряют совместимость с Bristol Ridge
Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре
Трое маленьких детей погибли вечером в воскресенье при пожаре в частном доме в Новосибирской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Обновлено в 09:29