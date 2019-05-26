Политика

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него гражданLenta.ru 10:42

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Зеленский призвал МВД не принимать мер против мирных протестующих

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ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
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Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля

Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
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Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
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В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
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В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

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