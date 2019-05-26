Политика
Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него гражданLenta.ru 10:42
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros
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Фанаты приветствовали «Зенит» на водном маршруте чемпионского парада
Фанаты с файерами и пиротехникой приветствовали футболистов и тренерский штаб петербургского "Зенита" на водном отрезке маршрута чемпионского парада.
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Гаджеты
Названы три весомые причины, почему американцы не обновляют смартфоны
Названы три весомые причины, по которым американцы не спешат обновлять свои смартфоны.
Обновлено в 14:33
Политика
Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
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Макс Ферстаппен: «Гонка получилась веселой»
Обновлено в 11:52
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено вчера в 10:36
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено в 09:34
Политика
В Литве завершилось голосование на выборах президента
В Литве сегодня, 26 мая, в 20.00 по местному времени (совпадает с московским) закрылись все избирательные участки и завершился второй тур выборов президента страны и выборы депутатов Европарламента от Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Иране отметили боязнь США отправлять корабли в Персидский залив
ВМС США опасаются направлять свой авианосец «Авраам Линкольн» в Персидский залив, заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана капитан-лейтенант Али Фадави.
Обновлено в 10:41
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Медики назвали признаки опасных заболеваний у женщин
Обновлено в 14:37
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Коломойский призвал объявить дефолт на Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и таким образом не выплачивать долг Международному валютному фонду.
Обновлено в 08:02
Футбол
ЦСКА — Крылья Советов 6:0
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и саратовских "Крыльев Советов" на матч 30-го тура Российской премьер-лиги, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:27
Происшествия
СКР начал проверку сообщений о смерти заключенного в ярославском СИЗО
Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Об этом в воскресенье, 26 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Ярославской области.
Обновлено в 11:19
Происшествия
В Киеве треснул новый стеклянный мост
В Киеве треснул пешеходно-велосипедный мост, открытый в субботу мэром города Виталием Кличко.
Обновлено в 11:22
Хоккей
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 12:22
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено в 11:33
Политика
Морской трибунал требует от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву выдвинул требование к России освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны в Керченском проливе.
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Общество
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо
В Петербурге на Невском проспекте был побит мировой рекорд по массовому исполнению крещендо.
Обновлено в 12:42
Политика
Шипулин выиграл праймериз «Единой России» по довыборам в Госдуму
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин выиграл праймериз «Единой России» и стал кандидатом на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков на севере Хамы
Обновлено в 08:04
Гаджеты
В Twitter показали, как камерой OnePlus 7 Pro можно открывать бутылки
В Twitter один из пользователей показал насколько крепкая выдвижная камера смартфона — он ею открыл крышку бутылки.
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Политика
Гройсман решил не объединяться с Порошенко на выборах в Раду
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет участвовать в парламентских выборах со своей политической силой «Украинская стратегия», не объединяясь с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.
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Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с Денисовым
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью "СЭ" ответил на вопрос о будущем полузащитника Игоря Денисова.
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Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
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