Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него гражданLenta.ru 10:42

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранительные органы не принимать меры против участника несанкционированного митинга за импичмент главы государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский призвал не наказывать протестовавших против него граждан

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