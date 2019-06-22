Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войнеRT на русском 07:09

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

ЖКХ «Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.

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