Политика
Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войнеRT на русском 07:09
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала Великой Отечественной войны заявил, что украинские власти должны сделать всё, чтобы война не стала «привычным явлением жизни» для следующих поколений. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского президента.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Экономика
Курс биткоина впервые с мая 2018 года превысил $10 тысяч
В конце мая сообщалось, что биткоин продолжил рост, преодолев отметку $9 тыс. в ходе торгов.
Обновлено в 03:36
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Космос
Хакеры похитили в НАСА информацию о миссии на Марс
Неизвестные хакеры внедрились в электронные сети Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили 500 мегабайт секретных сведений о миссии на Марс, сообщает портал techannels.com.
Обновлено в 08:13
Наука
Маск заявил о постепенном вымирании человечества
Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.
Обновлено вчера в 15:34
Политика
Названо количество россиян, купивших билеты в Грузию до Нового года
Путин ранее издал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять полеты в Грузию с 8 июля Около 3,5 тысяч россиян должны были посетить Грузию до конца этого года, туристы уже купили билеты.
Обновлено в 09:27
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Политика
Медведев ответил на обвинения Грузии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку ВСУ Украины
На портале госзакупок размещена информация о проведении тендера на утилизацию оставшейся с 2014 года в Севастопольской бухте подводной лодки Украины "Запорожье".
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Авто
В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега
Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Канделаки отреагировала на протесты радикалов в Тбилиси
Канделаки назвала протесты в Тбилиси «многослойной провокацией».
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Конфликт Алибасова с его диетологом Мухиной попал на видео
Как рассказал сам продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывается квалифицированная медицинская помощь, он «голодает, а родственники удерживают его в квартире» на Мерзляковском переулке.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе провели учения с использованием ПТРК «Фагот», «Конкурс», «Стугна-П»
Обновлено в 08:59
Происшествия
Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео
Обновлено в 08:49
Политика
Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»
Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в черном купальнике и удивила поклонников
Певица Вера Брежнева в своем Instagram опубликовала видео, где она в черном купальнике из бассейна посылает всем воздушный поцелуй.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Москве трое детей выпали с аттракциона
Обновлено в 07:06
Общество
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает 60-летний юбилей
Основатель и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отмечает свой 60-летний юбилей.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш развелась с первым мужем из-за его неверности
Анжелика Агурбаш в эфире программы «Судьба человека» рассказала почему развелась с Игорем Линевым. Всему виной оказалась неверность супруга.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале
Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».
Обновлено в 08:19
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
На журналистов «России 24» напали в Тбилиси
В Тбилиси съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась нападению националистов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована.
Обновлено в 04:37
Политика
Пушков отреагировал на недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ
По мнению российского сенатора, грузинским властям надо высказывать свои претензии жителям Грузии, которые устроили беспорядки Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков прокомментировал недовольство Грузии по поводу остановки туристического потока из России.
Обновлено в 06:57