Политика

Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»Газета.Ru 13:00

Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
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Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»

Газета.Ru13:00

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

RT на русском07:09

Зеленский призвал не допустить «привыкания» украинцев к войне

Известия08:59

Зеленский потребовал не допустить войны на Украине

РБК07:41

Зеленский заявил, что украинцы не должны привыкать к войне

Комсомольская правда09:34

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Lenta.ru05:05

Зеленский хочет прекратить войну, Порошенко – защитить демократию

Вести.Ru05:01
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в прохожего

"На одной из остановок общественного транспорта в Центрально-Городском районе произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г. р.", - сообщили в полиции.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения

Власти Грузии заявили, что детально изучают решение российских властей о запрете прямого авиасообщения между странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников

Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников чрезмерным проявлением сдержанности.
Обновлено в 10:40
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Футбол

Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда

Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Политика

В Тбилиси началась новая протестная акция

У здания парламента Грузии в Тбилиси началась новая протестная акция.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в Сокольниках выплатят компенсацию

Семьи детей, пострадавших при падении из кабины аттракциона в московском парке «Сокольники», получат компенсацию.
Обновлено в 10:29
Политика

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина театр

Актер Дмитрий Певцов попросил у Владимира Путина театр.
Обновлено в 10:04
Общество

На ганзейские площадки в Пскове не пустят со своим алкоголем

На площадки 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени не пропустят со своим алкоголем, но его можно будет приобрести в кафе и ресторанах, расположенных на территории праздничного пространства.
Обновлено в 10:45
Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Кокорина в клубе

Обновлено в 07:56
Культура

Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова

Как сообщает «Газета.ру», премьера шоу, в съемках которого приняла участие Хлебникова, состоится вечером в субботу, 22 июня, на канале «Россия 1». Андрей Малахов на этот раз решил собрать в студии коллег и друзей продюсера Бари Алибасова, недавно пережившего отравление.
Обновлено в 09:33
Наука

Механизм «чихания» растений ускоряет распространение инфекции

Между народная группа ученых опубликовала результаты исследования, в которых говорится, как растения «помогают» в распространении вирусов и инфекций.
Обновлено 20 июня в 06:25
Происшествия

Сбежавшего из Швеции с тремя детьми россиянина объявили в розыск

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который забрал из приемной семьи трех своих детей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 12:51
Экономика

Рынок видеокарт за год рухнул на 43,6%

В квартальном исчислении рынок вырос на 0,3%, в годовом — рухнул на 43,6%. Это объясняется тем, что в первом квартале 2018 года на графические процессоры сохранялся ажиотажный спрос в связи с майнингом криптовалют.
Обновлено в 08:39
Спорт

Гимнастка Дина Аверина завоевала золото Европейских игр в многоборье

Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье II Европейских игр в Минске.
Обновлено в 13:52
Происшествия

В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В Кронштадте произошёл пожар на складах военной части

В субботу, 22 июня, в Петербурге произошёл очередной пожар: на этот раз в Кронштадте горят склады военной части.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Обновлено в 06:59
Транспорт

Из-за непогоды в Шереметьево отменили 20 рейсов

Обновлено в 08:14
Общество

В Марселе задержаны восемь участников акции протеста «желтых жилетов»

Полиция задержала в субботу восьмерых участников манифестации движения "желтых жилетов" в Марселе на юге Франции.
Обновлено в 12:07
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Футбол

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира

Футболисты московского "Торпедо" в товарищеском матче с крупным счетом победили старейший клуб мира английский "Шеффилд".
Обновлено в 13:06
Происшествия

МВД Грузии возбудило дело из-за нападения на журналистов «России 24»

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по факту нападения на съёмочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
Обновлено в 12:36
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Авто

Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы»

Как уверяют официальные представители «Автопродукта» на страницах социальной сети Instagram, в компании одновременно будет создаваться конструкция для трех- и пятидверной «Нивы».
Обновлено в 10:26
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено в 12:30
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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