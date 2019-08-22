Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».

Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8

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