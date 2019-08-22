Политика

Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8News.ru 14:43

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».
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По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
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Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
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Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено в 22:55
Политика

Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Общество

Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид

Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Экономика

Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей

Обновлено в 10:44
Общество

Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Кишинева

Обновлено в 21:25
Футбол

Антон Миранчук: не считаю РПЛ слабым чемпионатом

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук дал оценку уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 20:10
Политика

Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Турция перебросила в Идлиб бронетехнику

Обновлено в 11:06
Общество

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено в 17:19
Кино

Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures

Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено в 11:10
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Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом

Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 19:24
Происшествия

Найденную в нижегородском лесу девочку эвакуируют вертолетом

Отмечается, что ребенка эвакуируют вертолетом в Детскую областную больницу, где будет проводится дальнейшее лечение.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника

Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.
Обновлено в 10:35
Хоккей

«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече

У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).
Обновлено в 16:09
Футбол

«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество

В компании HP сменился генеральный директор

Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.
Обновлено в 19:57
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика

Президент Украины намерен создать государственный пропагандистский канал на русском языке

Министерство информационной политики на Украине появилось в 2014-м, вскоре после того, как Петр Порошенко сел в президентское кресло.
Обновлено в 18:53
Происшествия

ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек

Ранее медики на условиях анонимности рассказали изданиям The Moscow Times, "Медуза" и "Новая газета", что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией.
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Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30
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Вместо акции оппозиции в Москве согласовали молодежный фестиваль

Обновлено в 15:58
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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