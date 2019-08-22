Политика
Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8News.ru 14:43
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».
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Зеленский выразил согласие с позицией канадского премьера по поводу возвращения РФ в G8
Комсомольская правда14:33
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Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено в 19:03
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено в 22:55
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Политика
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Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
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Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Армия и оружие
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Антон Миранчук: не считаю РПЛ слабым чемпионатом
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук дал оценку уровню Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 20:10
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено в 23:26
Армия и оружие
Турция перебросила в Идлиб бронетехнику
Обновлено в 11:06
Общество
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Interjet с парком 22 SSJ100 является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей этот тип судов.
Обновлено в 17:19
Кино
Фанаты Человека-паука готовятся брать штурмом офис Sony Pictures
Инициативная группа создала страницу на Facebook, посвященную штурму офиса компании Sony Pictures с целью спасения любимого супергероя.
Обновлено в 11:10
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено в 06:01
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Происшествия
Найденную в нижегородском лесу девочку эвакуируют вертолетом
Отмечается, что ребенка эвакуируют вертолетом в Детскую областную больницу, где будет проводится дальнейшее лечение.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
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Обновлено в 10:35
Хоккей
«Барыс» уступил «Лугано» в контрольной встрече
У швейцарского клуба точные броски на свой счет записали Маттео Романенги (3-я минута), Рето Зури (4, 25), Доминик Ламмер (10), Яни Лаюнен (21), Дарио Бюрглер (28) и Раффаэле Занниц (30).
Обновлено в 16:09
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Общество
В компании HP сменился генеральный директор
Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.
Обновлено в 19:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Президент Украины намерен создать государственный пропагандистский канал на русском языке
Министерство информационной политики на Украине появилось в 2014-м, вскоре после того, как Петр Порошенко сел в президентское кресло.
Обновлено в 18:53
Происшествия
ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек
Ранее медики на условиях анонимности рассказали изданиям The Moscow Times, "Медуза" и "Новая газета", что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией.
Обновлено в 14:01
Здоровье
Порядок расчёта зарплаты врачей хотят изменить
Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что в России необходимо уходить от системы ставок при расчётах заработной платы врачей.
Обновлено в 03:30