Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Дональдом Туском призвал Евросоюз выступить против возвращения РФ в «Большую семёрку».

Зеленский призвал Туска выступить против возвращения РФ в G8

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Происшествия Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест.

Общество Панда Бэй Бэй вскоре вернется в Китай из США Гигантская панда Бэй Бэй отмечает в четверг свой четвертый день рождения в Вашингтоне и скоро отправится в Китай, сообщил Национальный зоопарк в американской столице.

Политика В США назвали условие возвращения России в G8 Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Политика Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33» Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.

Общество В Китае на детской площадке нашли роскошную гробницу династии Тан В Китае в провинции Шаньси на севере страны на участке, отведенном под строительство спортивной площадки, рабочие обнаружили хорошо сохранившуюся гробницу периода правления династии Тан (618-907 годы н.э.) Как сообщает The History Blog, раньше на этом месте находилась детская игровая площадка.

Здоровье Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.

Происшествия «Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.

Экономика Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Экономика Украина обжаловала в ВС России решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти» Украина подала в российский Верховный суд кассационную жалобу на решение о взыскании со страны $144 млн в связи с потерей российской компанией «Татнефть» своих активов.

Экономика Банкам облегчили доступ к информации о потенциальных заёмщиках Ведь финансовая организация сможет оценить кредитоспособность заемщика без обязательного использования его официальной отчетности — на основе данных об объеме выручки по онлайн-кассам и иной информации.

Кино Кредиторы «Вия» добрались до Китая К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.

Теннис Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.

Происшествия Пятеро участников конфликта со стрельбой в Краснодаре задержаны в Сочи Сотрудники управления ФСБ по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ГУ МВД по региону в ходе спецоперации задержали в Адлерском районе города Сочи пятерых мужчин по подозрению в причастности к конфликту со стрельбой в Краснодаре, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Общество Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.

Происшествия Обвиняемые по делу «Нового величия» опознали «сотрудника спецслужб» 22 августа на очередном заседании Люблинского районного суда, рассматривающего дело «Нового величия», адвокаты заявили суду ходатайство о проверке всех возможных совпадений между Русланом Даниловым и Родионом Зелинским.

Политика МИД ФРГ выступает за встречу в «нормандском формате» Глава МИД ФРГ заявил, что необходимо как можно скорее снова провести встречу в «нормандском формате», чтобы двигаться к прогрессу в решении острых вопросов.

Общество Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.

Общество Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.