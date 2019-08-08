Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моряТАСС вчера в 15:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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