Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моряТАСС 15:40

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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