Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моряТАСС 15:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 21:49, Вашингтон
Здоровье
Малахов опроверг заявление ведущего «Би-би-си» о толстых людях
Автор книг о здоровом образе жизни, травник Геннадий Малахов в беседе с iReactor опроверг мнение ведущего «Би-би-си» Майкла Бюерка, который заявил, что Национальной службе здравоохранения не стоит тратить деньги на лечение полных людей.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Политика
Артемий Лебедев объяснился за слова о бегстве из России
Дизайнер Артемий Лебедев прояснил заявление о бегстве из России. Об этом он написал в Telegram-канале.
Обновлено в 19:49
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Общество
Четверть детей в России живут за чертой бедности
В России более четверти детей в возрасте до 18 лет живут за чертой бедности, следует из данных Росстата, на которые обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 04:54
Финансы
Россия избавляется от валютных резервов в пользу золота
Примечательно, что в течение месяца — с 1 июля по 1 августа 2019 года — Россия сократила объём валютных резервов с 418,086 в июле до 417,874 млрд долларов.
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Киргизии взяли штурмом резиденцию экс-президента Атамбаева
В киргизском селе Кой-Таш спецназ взял штурмом резиденцию экс-президента Кыргызтана Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 11:10
Наука
Старый саркофаг Чернобыльской АЭС ликвидируют к 2023 году
Защитное сооружение «Укрытие-1» ( в народе - саркофаг) было установлено в 1986 году над разрушенным 4-ым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 20:00
Общество
Не приходя в здание: россиянам разрешат иногда работать из дома
Компании иногда разрешают им работать из дома, но законодательство в этом случае не защищает ни одну из сторон.
Обновлено в 17:01
Здоровье
В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму
Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма
Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.
Обновлено в 15:00
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено вчера в 14:57
Технологии
«Гагаринский старт» на «Байконуре» закроется на модернизацию до 2023 года
"Гагаринский старт" на космодроме "Байконур", с которого осталось запустить лишь одну ракету "Союз-ФГ" старого поколения, модернизируют для пусков новых ракет "Союз-2" к 2023 году, сообщили РИА Новости в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
Обновлено в 21:07
Культура
Церемония вручения премии Emmy пройдет без ведущего
В последний раз Emmy вручали без ведущего в 2003 году Глава телеканала Fox Entertainment Чарли Колиер сообщил, что американская телевизионная премия Emmy Awards пройдет в сентябре без ведущего, пишет Variety.
Обновлено в 19:54
Спорт
Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм
После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.
Обновлено в 09:12
Музыка
Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову
Чеченский министр по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил, что популярный певец Вилли Токарев успел сочинить свою последнюю композицию, посвященную главе Чечни Рамзану Кадырову.
Обновлено в 08:36
Политика
В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских
Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.
Обновлено в 21:02
Авто
Определены самые популярные праворульные авто в России
Портал «АВТОСТАТ» составил ТОП-10 самых востребованных машин с правым рулём по итогам продаж в первом полугодии 2019 года на российском рынке.
Обновлено в 03:00
Энергетика
Правительство Украины обязало «Нафтогаз» снизить цену на газ
Согласно поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, «Нафтогаз Украины» обязан в августе снизить цену газа для населения еще на 265 гривен за 1 тыс. куб. м, — говорится в сообщении правительства.
Обновлено в 16:43
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено вчера в 19:54
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26