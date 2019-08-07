Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моряТАСС 15:40
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
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Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
Обновлено в 16:36
Политика
Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса
Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Магадане застрелили вышедшего в центр города медведя
В центре Магадана был застрелен медведь, находившийся на территории одной из школ города.
Обновлено в 23:02
Общество
Власти сообщили о штатной работе транспорта в Приморье после шторма
Тропический шторм "Франциско" не привел к сбоям в работе систем жизнедеятельности Приморья, транспортное сообщение не нарушено, информирует администрация края.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Скончался спецназовец, пострадавший при штурме резиденции Атамбаева
Скончался спецназовец, который пострадал при штурме резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Здоровье
В больницах Дамаска проводят уникальные операции, несмотря на санкции
Уникальные для Сирии операции по трансплантации почек и печени проводят в больнице "Аль-Асада" в Дамаске, несмотря на нехватку оборудования и медикаментов из-за санкций, рассказал журналистам заведующий хирургическим отделением больницы Вафик Баракат.
Обновлено в 22:07
Политика
В России оценили заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее 7 августа во время встречи с украинской общиной в Анкаре Зеленский выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины.
Обновлено в 15:34
Общество
Utair оштрафовали за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов
В феврале мать-одиночка из Хабаровска возвращалась из Кургана с двумя сыновьями, после того как им сделали операцию в Центре им. Илизарова.
Обновлено в 11:21
Наука
Изобретен первый персональный звуковой проектор
Ученые разработали первый в мире звуковой проектор, который способен отследить перемещение конкретного человека и создавать рядом с ним звуковую сферу для передачи индивидуальных аудиосообщений.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста
Как сообщили 7 августа в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в дежурную часть полиции в аэропорту «Пулково» поступила информация о том, что на борту самолета, летящего в Петербург из столицы Республики Крым, пассажир демонстрирует свои гениталии.
Обновлено в 07:38
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронят в Торонто
Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено в 22:00
Общество
Следователь требует завести уголовное дело на Сталина
Возбудить уголовное дело в отношении генсека СССР Иосифа Сталина требует бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов.
Обновлено в 21:01
Финансы
Центробанк Китая снизил курс юаня к доллару
Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару на 0,47%, приблизив курс национальной валюты к 7 юаням за доллар.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Армия и оружие
В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России
Обновлено в 20:58
Гаджеты
На Apple подали в суд за прослушивание разговоров Siri
Поводом для иска стало то, что подрядчики компании долгое время имели возможность прослушивать команды, которые владельцы устройств Apple дают голосовому помощнику Siri.
Обновлено в 22:19
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Обновлено в 23:04
Политика
Венесуэла отказалась от переговоров с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил не направлять представителей страны на переговоры с оппозицией 8-9 августа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:24
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Задержан иркутянин, подозреваемый в изнасиловании девочки
Иркутск, Иркутский район, 8.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержан 32-летний иркутянин, подозреваемый в изнасиловании девочки, не достигшей возраста 14 лет, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Обновлено в 22:04
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Общество
На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Обновлено в 11:05