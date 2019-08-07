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Происшествия В «Пулково» на рейсе из Крыма задержали эксгибициониста Как сообщили 7 августа в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в дежурную часть полиции в аэропорту «Пулково» поступила информация о том, что на борту самолета, летящего в Петербург из столицы Республики Крым, пассажир демонстрирует свои гениталии.

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