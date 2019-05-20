Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении РоссииВедомости 14:05
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
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Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отметил, что полузащитник команды Павел Мамаев был осведомлён о том, что его ждут большие проблемы в случае скандала.
Обновлено в 15:39
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно провести выборы в парламент, запланированные на конец 2020 года.
Обновлено в 16:57
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Политика
Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Политика
Украинский закон о языке изучит Совбез ООН
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
В России анонсируют создание авиаполка для истребителей Су-57
Новые авиаполки будут специально сформированы для истребителей Су-57.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Николас Кейдж второй месяц добивается аннулирования четырехдневного брака
Обновлено в 18:00
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Экономика
В Счетной палате усомнились в росте реальных доходов россиян
Реальные доходы населения страны в первые три месяца 2019 года снизились на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 12:21
Единоборства
Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот
В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено в 17:01
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Здоровье
Брянская область направит 1 млрд рублей на борьбу с болезнями сердца
Осуществляемый в регионе проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 08:46
Общество
Суд в Париже потребовал возобновить поддержку парализованного француза
Апелляционный суд Парижа потребовал возобновить поддерживающее лечение Венсана Ламберта, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии, которого утром в понедельник перестали кормить, сообщает портал France Info.
Обновлено в 18:37
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено в 06:04
Общество
В Казани отменили общегородской последний звонок
В Казани в этом году отменили общегородской "Последний звонок", об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено в 15:28
Кино
Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Робо» про дроида-Безрукова
На YouTube лежит и настойчиво попахивает официальный трейлер нового фильма Сарика Андреасяна "Робо".
Обновлено в 11:50
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Футбол
Роналду хочет видеть у руля «Ювентуса» Моуринью
Обновлено в 18:50
Экономика
Модернизация ТЭС Дальнего Востока нуждается в конкуренции
Отсутствие конкуренции при распределении государственных заказов на модернизацию старых и строительство новых теплоэлектростанций в дальневосточных регионах в пятилетней перспективе может привести к увеличению бюджетных затрат на энергообеспечение Дальнего Востока на 90 млрд рублей в год, полагают эксперты агентства «Vygon Consulting».
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Рудковская призналась, что больше не будет следовать примеру Собчак
Рудковская назвала таких людей «диванными сорняками», а их заявления — «галлюциногенными умозаключениями».
Обновлено в 10:42
Политика
Bloomberg: Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства
Бывший лидер Украины Пётр Порошенко потерял статус миллиардера за время президентства, информирует Bloomberg.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 12:41