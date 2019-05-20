Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении РоссииВедомости 14:05
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
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Политика
Журналисты «Коммерсанта» опубликовали письмо к читателям после увольнений
«Обращение коллектива «Ъ» («Коммерсантъ») к читателям» опубликовали в социальных сетях несколько сотрудников ИД.
Обновлено в 14:09
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандес
Стало известно о смерти франко-испанского певца Нильда Фернандеса. Певец умер в возрасте 61 года на юге Франции.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке
В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Политика
Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание
Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Общество
В Третьяковской галерее рассказали о ходе реставрации картины Репина
Представители Третьяковской галереи рассказали о ходе реставрации картины художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которую в мае 2018 года повредил вандал.
Обновлено в 13:29
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Гаджеты
Google представила новые умные очки на основе Android
Обновлено в 13:22
Политика
Зеленский задекларировал имущество и доходы
Обновлено в 09:17
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Хоккей
Великобритания сохранила место в элите ЧМ
Британцы сохранили место в элите ЧМ. Французы не выиграли ни одного матча на ЧМ-2019, набрали 2 очка и покинули элитный дивизион ЧМ.
Обновлено в 12:40
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Космос
Созданный в России спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K
Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, изготовленный РКК "Энергия", впервые снял на видео поверхность Земли в формате сверхвысокой четкости 4К, сообщила британская компания Sen, которая произвела видеосистему.
Обновлено в 11:36
Интернет
В работе AppStore произошел сбой
В работе онлайн-магазина игр и приложений AppStore на смартфонах Apple произошел сбой.
Обновлено в 01:26
Энергетика
Reuters: Компании Total и Eni отказались платить за российскую нефть
Одни из крупнейших в мире нефтегазовых компаний — французская Total и итальянская Eni — приостановили платежи за поставки нефти из России.
Обновлено в 08:15
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
На чемпионате мира по хоккею с шайбой, который проходит в Словакии, определилась восьмерка сильнейших, которая примет участие в плей-офф турнира.
Обновлено в 13:37
Общество
Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы
В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Названы причины стремления США сорвать сделку России и Турции по С-400
Турецкие эксперты-международники рассказали, в чем заключаются причины стремления США помешать сделке между Россией и Турцией о поставке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 13:58
Кино
Онлайн-кинотеатры обяжут отчитываться о показах и зрителях
Новые поправки обяжут сдавать данные онлайн-кинотеатры, а также другие интернет-сервисы и сайты, которые показывают фильмы.
Обновлено в 08:35
Авто
Дилеры приостановили продажу деталей для Lada Vesta Sport
Причиной временного прекращения продаж комплектующих для самой дорогой Лады называют очень высокий спрос, а особенно на воздушный фильтр, черный потолок и др.
Обновлено в 12:49
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Космос
Ученые признали опасным секс с «марсианами»
Занятие сексом между землянами и детьми колонизаторов Марса может быть опасным.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Футбол
Праздновал победу: Роналду ударил сына чемпионским кубком
Криштиану Роналду, празднуя победу в серии А чемпионата Италии, случайно ударил младшего сына тяжёлым трофеем.
Обновлено в 07:36