Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении РоссииВедомости 14:05

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
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Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Российская газета15:16

Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями

Газета.Ru14:10

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Rambler News Service13:22

Зеленский призвал США усилить санкции против России

РИА Новости13:57

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

РБК13:45

Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции

ТАСС14:00

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Московский Комсомолец14:00
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Политика

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