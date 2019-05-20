Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РоссииРИА Новости 13:57
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на церемонию.
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Политика
Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине
Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Обновлено в 11:23
Политика
Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии
Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Космос
Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K
Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:51
Космос
Астрономы: неопознанная сила оставила огромные бреши в Млечном Пути
В галактике Млечного Пути встречаются несколько десятков потоков, самым длинным из которых является GD-1, который имеет пробоины неизвестной науке энергии.
Обновлено 18 мая в 00:29
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено в 04:34
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено в 06:43
Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
Обновлено в 12:37
Музыка
«Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал
Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.
Обновлено в 21:09
Политика
Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией
Напомним, на прошлой неделе полковнику Федеральной службы безопасности Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в размере около 850 тыс. долларов (порядка 55 млн рублей).
Обновлено в 05:20
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено в 19:49
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54
Космос
Ученые признали секс с «марсианами» опасным
Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.
Обновлено в 16:51
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:22
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Футбол
Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:41
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей
Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.
Обновлено в 14:58
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Авто
Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу
Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.
Обновлено в 22:05
Здоровье
Куриные желудки с антибиотиками едва не попали на столы приморцев
«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований желудков цыплят-бройлеров популярного производителя из Белгородской области обнаружила опасные остатки лекарственных средств.
Обновлено в 21:15
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Правительство США заявило об угрозе от беспилотников, произведенных в Китае
Правительство США заявило, что беспилотники, произведённые в Китае, представляют угрозу национальной безопасности страны, 20 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено в 14:44
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.
Обновлено в 09:47
Политика
Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в США
В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено в 19:43
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено в 20:58