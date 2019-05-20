Зеленский призвал США ужесточить санкции против РоссииРИА Новости 13:57

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на церемонию.

Политика Лавров оценил слова Зеленского о языковом расколе на Украине Слова нового украинского президента Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола должны распространяться и на религиозную сферу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Политика Зеленский подписал свой первый указ Президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Космос Астрономы: неопознанная сила оставила огромные бреши в Млечном Пути В галактике Млечного Пути встречаются несколько десятков потоков, самым длинным из которых является GD-1, который имеет пробоины неизвестной науке энергии.

Кино Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов» Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.

Экономика В России увеличат минимальный размер оплаты труда Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Музыка «Евровидение» без музыки показал бельгийский телеканал Бельгийский телеканал Een показал международный песенный конкурс "Евровидение-2019" без музыки. Ролик опубликован на его YouTube-канале.

Политика Песков прокомментировал работу полиции по борьбе с коррупцией Напомним, на прошлой неделе полковнику Федеральной службы безопасности Кириллу Черкалину предъявили обвинение в получении взятки в размере около 850 тыс. долларов (порядка 55 млн рублей).

Политика В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.

Космос Ученые признали секс с «марсианами» опасным Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.

Экономика Ford сокращает 10% работников по всему миру Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.

Авто В России начнется серийный выпуск электромобилей Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.

Футбол Роналду прокомментировал полученную награду лучшему футболисту Серии А Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высказался относительно полученной награды лучшему футболисту сезона-2018/2019 в чемпионате Италии, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Агата Муцениеце рассказала о том, как воспитывает детей Агата Муцениеце является не только популярной и востребованной актрисой, она как известно успевает быть любимой женщиной Павла Прилучного и счастливой мамой двух прекрасных детей.

Политика Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.

Авто Новые ЗИЛ-133 выставили на продажу Абсолютно "новые" трёхосные ЗИЛ-133ГЯ, которые прекратили выпускать в 1999 году, вновь появились в продаже.

Здоровье Куриные желудки с антибиотиками едва не попали на столы приморцев «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора при проведении исследований желудков цыплят-бройлеров популярного производителя из Белгородской области обнаружила опасные остатки лекарственных средств.

Экономика Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Армия и оружие Правительство США заявило об угрозе от беспилотников, произведенных в Китае Правительство США заявило, что беспилотники, произведённые в Китае, представляют угрозу национальной безопасности страны, 20 мая передаёт агентство Reuters.

Политика Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах Согласно декларации, Зеленский в прошлом году заработал на основном месте работы в «Студии Квартал-95» 4,2 млн гривен (около $160 000), еще 5,5 млн гривен (около $210 000) он получил из других источников доходов.

Политика Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.