Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РоссииРИА Новости 13:57
Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на церемонию.
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Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован
Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
Обновлено в 12:28
Энергетика
Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США
На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено в 17:02
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери
Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено в 20:32
Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»
Глава USM Алишер Усманов не имеет отношения к увольнению журналистов газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 11:58
Политика
Порошенко переехал из администрации президента
В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Политика
Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено в 06:46
Космос
Суровый материк исчез на глазах: вместо Антарктиды астронавты увидели слияние трех океанов
Обновлено в 13:37
Политика
Зеленский задекларировал доходы и имущество
Обновлено в 10:15
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика
Суд в США разрешил демократам требовать налоговые декларации Трампа
Федеральный суд американского округа Колумбия отказался удовлетворить требования адвокатов лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа не позволить комитету по надзору и правительственной реформе палаты представителей Конгресса США получить налоговые декларации американского президента.
Обновлено в 20:26
Кино
Актеры «Игры престолов» попрощались со зрителями и своими героями
После выхода последнего эпизода многие участники сериала написали в соцсетях прощальный пост под общей фотографией со съемок.
Обновлено в 01:23
Политика
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 20:19
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Новый глава Украины Владимир Зеленский сразу, как только стал президентом, раздал всем обещания, как в свое время Владимир Ленин, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 11:45
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Происшествия
В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель
Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Экономика
Опрос выявил отношение россиян к развитию отечественного авиастроения
Большинство россиян (83%) уверены, что стране нужно развивать свое производство самолетов, даже если это потребует существенных финансовых затрат, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:08
Политика
Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского
Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено в 17:51
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено в 07:06
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39