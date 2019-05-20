Зеленский призвал США ужесточить санкции против РоссииРИА Новости 13:57

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства. После инаугурации Зеленский встретился с представителями Белого дома, прибывшими в Киев на церемонию.

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Политика Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Политика Порошенко переехал из администрации президента В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.

Политика Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.

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