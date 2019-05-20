Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФГазета.Ru вчера в 23:32

Как отмечается, Зеленский признал, что Украина не сможет самостоятельно преодолеть "российскую агрессию". При этом Зеленский назвал США главным партнером Украины. Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.
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Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Газета.Ruвчера в 23:32

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

RT на русскомвчера в 14:25

Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции

ТАССвчера в 14:00

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

РИА Новостивчера в 13:57

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

РБКвчера в 13:45

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Rambler News Serviceвчера в 13:22

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Московский Комсомолецвчера в 14:00
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Наука

Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено вчера в 08:12
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

20 домов сгорело в деревне Киренского района

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Общество

Тельцам грозит скандал, а Козерогам нужно контролировать эмоции

Телец В понедельник есть риск, что кто-то из близких людей закатит скандал на почве ревности или из-за финансов.
Обновлено 19 мая в 11:00
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
Обновлено вчера в 05:59
Общество

Москва возглавила рейтинг цен на велосипеды

Самые дешевые велосипеды оказались в Тольятти и Омске — только в этих российских городах цена оказалась менее 9 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Украинское посольство выдало фото из музея Холокоста за депортацию крымских татар

Посольство Украины в США прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 15:02
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

Помимо санкций, Зеленский обсудил с Шефчовичем вопросы сотрудничества Украины и ЕС, противодействие «агрессии Кремля на Донбассе», перспективы «деоккупации Крыма», а также переговоры о договоре на транзит.
Обновлено вчера в 20:17
Интернет

Торговавший украденными данными форум взломали хакеры

Хакеры взломали форум с данными об украденных аккаунтах в Instagram и Twitter.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Энергетика

Россия увеличила поставки нефти в США

В марте в Caracas Capital рассказали, что Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в США, их уровень вырос до максимума с 2011 года и составил 3,19 млн барр.
Обновлено вчера в 19:43
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:01
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Экономика

В России увеличат минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо девятимесячной дочери

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал подписчикам фотографию дочери, на которой видно лицо ребенка, сообщает Starhit.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Космос

Антарктида исчезла: на спутниковых снимках не смогли найти материк

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Здоровье

Протонная терапия станет доступнее для онкобольных

Глава Фонда ОМС Наталья Стадченок сообщила, что в будущем году протонная терапия войдет в список высокотехнологичной медицинской помощи, которая будет оплачиваться Фондом.
Обновлено вчера в 19:23
Политика

Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ

Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

В Приморье восстановили нарушенное электроснабжение

Напомним, электроснабжение в Фокино и в Партизанском муниципальном районе было нарушено из-за штормовой погоды 20 мая.
Обновлено вчера в 22:20
Наука

Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»

Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — "манускрипта Войнича" невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено вчера в 04:00
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