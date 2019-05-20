Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФГазета.Ru вчера в 23:32
Как отмечается, Зеленский признал, что Украина не сможет самостоятельно преодолеть "российскую агрессию". При этом Зеленский назвал США главным партнером Украины. Ранее сообщалось, что США расширили санкции против России.
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Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Правительство Японии опубликовало список награждённых орденом Восходящего солнца, к награде представлены шесть граждан России.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Музыка
Жюри Грузии оценило выступление Лазарева на Евровидении в ноль баллов
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Порошенко покинул администрацию президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко уехал из администрации главы государства, которая находится в украинской столице.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:00
Авто
АвтоВАЗ отзывает Lada Largus из-за проблем с тормозами
Компания «АвтоВАЗ» заявила об отзыве с российского рынка 32 892 автомобиля Lada Largus для ремонта.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие
Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора
В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.
Обновлено в 00:02
Здоровье
Названа основная угроза для женского сердца
Обновлено в 00:17
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Военные РФ и Сирии провели совместные учения у Голанских высот
Российская военная полиция провела вместе с сирийскими военнослужащими учения у Голанских высот на территории провинции Эль-Кунейтра.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Зеленский заявил о готовности потерять должность ради мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей речи в Верховное раде заявил, что считает своей первейшей задачей - прекращение огня в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Футбол
Мусаев: Мамаев знал, что его ждут большие проблемы в случае скандала
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Политика
Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома
Обновлено вчера в 08:12
Экономика
Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками
Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Суд прекратил дело против учительницы‐«экстремистки» из Новосибирска
Болотнинский районный суд в Новосибирске прекратил дело против школьной учительницы Натальи Оганисян, которую подозревали в экстремизме за высказывания в адрес матери одного из своих учеников.
Обновлено вчера в 14:52
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.
Обновлено вчера в 15:55
Футбол
Хави провёл последний матч в карьере
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
Обновлено вчера в 06:04
Музыка
На Ural Music Night выступит Maruv, отказавшаяся от «Евровидения»
Хедлайнером Ural Music Night станет группа Little Big, которая должна была выступать на «Екатеринбург Арене», но организаторы вынуждены были отказаться от площадки после того, как их партер — мэрия — отказался проводить там общегородской выпускной.
Обновлено в 01:19
Общество
Здание Госдумы могут признать аварийным
Обновлено в 00:32
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02