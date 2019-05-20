Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против РоссииREGNUM вчера в 13:58

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский. Сообщается, что с американской стороны во встрече приняли участие министр энергетики США Рик Перри, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и сенатор Рон Джонсон.
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Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

РИА Новости00:22

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Газета.Ruвчера в 23:32

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

РБКвчера в 13:45

Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции

ТАССвчера в 14:00

Зеленский просит США усилить санкции против «агрессивной России»

Евразия Dailyвчера в 17:37

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Rambler News Serviceвчера в 13:22

Зеленский попросил США ужесточить санкции против России

Московский Комсомолецвчера в 14:00
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Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Общество

В Екатеринбурге снесут забор на месте строительства храма

Фонд Святой Екатерины — будущий застройщик храма в Екатеринбурге, в котором на прошлой неделе прошли массовые протесты, — принял решение демонтировать забор в сквере у Театра драмы, где собираются начать стройку.
Обновлено вчера в 09:53
Транспорт

Ту-134 совершил последний пассажирский рейс в России

Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
Обновлено в 02:30
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске

Дмитрия Шепелева хотят посадить за распродажу имущества семьи Фриске Родственники ничего не знали о крупном денежном переводе, который был совершен в адрес "Русфонда".
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

В Новосибирской области в районном центре Чаны 13 учеников младших классов, по предварительным данным, отравились ядом для уничтожения грызунов.
Обновлено в 00:59
Кино

Джессика Честейн прокатилась в московском метро

"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено вчера в 04:35
Гаджеты

Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei

У Huawei останется доступ к версии Android с открытым исходным кодом AOSP (Android Open Source Project), и компания может выпускать устройства на этой версии ОС, однако поддержки сервисов Google в ней нет.
Обновлено вчера в 07:31
Армия и оружие

Удары по авиабазе «Хмеймим» координировались Турцией

Турция оказалась причастна к ракетным обстрелам российской военной авиабазы.
Обновлено в 01:59
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:50
Наука

Диабет второго типа повышает риск развития цирроза и рака печени

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа становится все более опасным для человека, так как может спровоцировать развитие цирроза и рака печени.
Обновлено вчера в 21:56
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Экономика

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Хоккей

В честь победы Великобритании над Францией на ЧМ выпустили футболки

Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Вопрос перевода бронетехники на калибр 57 мм изучают в России

Обновлено в 01:22
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено вчера в 08:17
Здоровье

Рекомендации медиков по приему препаратов от фармкомпаний участились

Соглашения о сотрудничестве с фармацевтическими компаниями и рекомендации пациентам определенных препаратов все чаще стали приниматься российскими медиками, 20 мая сообщает пресс-секретарь федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Обновлено вчера в 15:31
Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Рейс авиакомпании «Ямал» задержан в Кольцово из-за неполадок с SSJ 100

Авиакомпания «Ямал» на несколько часов задерживает рейсы самолета «Сухой Суперджет» в Екатеринбурге и Ноябрьске во вторник, 21 мая 2019 года.
Обновлено в 01:36
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Армия и оружие

В Минобороны рассказали, чем кормят солдат

Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в российской армии.
Обновлено в 01:06
Общество

Начата проверка пропажи знака «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Московская полиция начала проверку по факту похищения знака «Запрещено разговаривать с неизвестными» на Патриарших прудах, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Обновлено в 02:41
Общество

Здание Госдумы могут признать аварийным

Обновлено в 00:32
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