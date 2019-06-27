Политика
Зеленский впервые обратился к ПутинуГазета.Ru 09:40
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его освободить украинских моряков. Об этом сообщает РИА "Новости". Зеленский напомнил Путину, что "у нас у всех есть дети".
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Футбол
Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО
Обновлено в 10:55
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Авто
«Калашников» показал новый «Иж»
Компания показала городскую модификацию электромотоцикла "Иж Пульсар". В основе разработки данной модели - версия мотоцикла для Минобороны.
Обновлено в 13:00
Политика
Путин пообещал развивать систему соцгарантий для силовиков
Государство продолжит развивать систему соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Алена Водонаева подала на развод
Сегодня Алена сообщила, что подала заявление на развод 26 июня. Она надеется сохранить дружбу с бывшим возлюбленным.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Яна Поплавская изображала беременную ради социального эксперимента
Яна Поплавская выложила фото в Instagram, где она изображает беременную, и спровоцировала шквал критики.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
В Москве простились с актрисой Аллой Покровской
Прощание с народной артисткой РСФСР Аллой Покровской, которая умерла 25 июня на 82-м году жизни, завершилось в Московском художественном театре имени Чехова.
Обновлено в 05:54
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по убийству Бориса Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу об убийстве Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.
Обновлено в 12:15
Общество
Основатель «Рольфа» заявил о намерении обратиться к Титову для защиты
Основатель компании "Рольф" Сергей Петров намерен обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову для защиты своих интересов.
Обновлено в 12:24
Происшествия
СК возбудил дело о грязной нефти по жалобе «дочки» «Роснефти»
Почему "Роснефть" инициировала уголовное дело В деле о грязной нефти, попавшей в экспортный трубопровод "Дружба" в апреле 2019 года, появились новые пострадавшие.
Обновлено в 11:13
Футбол
«ПСЖ» предложил Паредеса «Милану» и «Интеру»
Обновлено в 12:37
Футбол
«Рубин» разгромил «Мордовию» в контрольном матче
"Рубин" обыграл "Мордовию" (4:1) во втором контрольном матче летнего межсезонья.
Обновлено в 11:43
Политика
Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ
26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
Обновлено в 11:57
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Гаджеты
Intel NNP-I — ускоритель искусственного интеллекта, созданный на основе процессора Ice Lake
В 2016 году Intel приобрела компанию Nervana Systems, специализирующуюся на технологиях, связанных с искусственным интеллектом.
Обновлено в 10:59
Экономика
Эксперты прогнозируют рост стоимости обучения в вузах России
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 процентов, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Ранее журналистка "Нашей газеты" в Новороссийске Ольга Макаренко рассказала РИА Новости, что в минувшее воскресенье она выехала по редакционному заданию в "Прилагунье" - особо охраняемую природную территорию, где, по предварительным данным, в результате прорыва канализации на поверхность стали выходить нечистоты.
Обновлено в 11:06
Общество
Британка попросила мужа убраться дома и была арестована
Жительница британского графства Норт-Йоркшир Валери Сандерс из деревни Каттерик была арестована и провела в камере 17 часов, после того как попросила своего одержимого спортзалом мужа помочь ей по дому.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии
Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Футбол
Массимо Каррера: Никогда бы не пошел в ЦСКА
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как бы поступил в случае получения предложения возглавить московский ЦСКА.
Обновлено в 10:49
Спорт
Чемпион ОИ-2004 по академической гребле Федоровцев дисквалифицирован за допинг
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал чемпиона Олимпийских игр 2004 года по академической гребле Сергея Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил и принял решение дисквалифицировать его на четыре года.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 08:23
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Происшествия
На улице Партизана Германа горит квартира
Обновлено в 11:48
Общество
Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами
В Екатеринбурге на набережной от Малышевой до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено в 08:47