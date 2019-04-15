Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканаламИзвестия 06:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.
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