Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканаламИзвестия 06:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Единоборства Тарасов оказался в больнице после боя с Дациком ММА-блогер Артём Тарасов записал видеообращение к фанатам после боя с Вячеславом Дациком, находясь в больнице.

Происшествия Петербуржец погиб при взрыве в квартире В квартире боеприпас сдетонировал. С большой вероятностью взрыв произошел при попытке разобрать взрывное устройство.

Политика Экс-депутат Верховной рады даст показания против Порошенко Издание «Украинские новости» сообщает, экс-чиновник сам решил дать показания против окружения действующего главы Незалежной и самого Порошенко.

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.

Общество Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание Стартовал второй этап перехода на цифровое телевещание, который был запланирован на 15 апреля.

Кино Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов» HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.

Армия и оружие В НАТО заявили о важности контактов с Россией Командующий силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в своем интервью информационному агентству Asssociated Press, что даже во времена «холодной войны» НАТО и Россия понимали друг друга лучше, чем сейчас.

Экономика Индексы Уолл-стрит продолжают падать из-за Goldman Sachs и Citigroup Фондовый рынок США продолжает падать после «разочаровывающих» отчетов компаний финансового сектора, 15 апреля передает агентство Reuters.

Общество Суд отклонил иск о закрытии мусорного полигона под Волоколамском Арбитражный суд Московской области отклонил иск администрации Волоколамского района о запрете эксплуатации мусорного полигона «Ядрово», следует из картотеки арбитражных дел.

Происшествия Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии 14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».

Происшествия Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.

Происшествия Исламисты в Тюмени планировали теракт в кинотеатре Ликвидированные в Тюмени сторонники запрещенного в России «Исламского государства» собирались устроить взрыв в кинотеатре, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.

Армия и оружие Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары на вооружении будут и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Политика Главный военный прокурор Украины сбежал за границу Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

Политика В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Политика В США намерены опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля Министерство юстиции США планирует опубликовать отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в четверг, 18 апреля.

Происшествия Задержанный за стрельбу правозащитник отпущен под подписку о невыезде В понедельник, 15 апреля, задержанный за стрельбу правозащитник Павел Пятницкий был отпущен под подписку о невыезде.