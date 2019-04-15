Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканаламИзвестия 06:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.
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Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

РИА Новости09:20

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

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Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

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Зеленский призвал Порошенко не бегать по телеканалам

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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