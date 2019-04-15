Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканаламИзвестия 06:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.
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Британка заработала инсульт, похрустев шеей
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Мамаев пожаловался на условия в автозаке
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Хоккей
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"Авангард" объявил состав на второй матч финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА.
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Ралли «Дакар» в 2020 году пройдет в Саудовской Аравии
Ралли-рейд "Дакар" в 2020 году примет Саудовская Аравия, сообщает официальный сайт соревнований.
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Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Дети довели Пугачеву до слез в ее юбилей
Дети Галкина и Пугачевой подготовили для мамы трогательные стихи и подарки, сделанные своими руками, и устроили ей сюрприз на кухне в доме знаменитостей.
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Шоу-бизнес
Тайну появления сына Сергея Зверева раскрыл Малахов
Обновлено в 04:44
Политика
В МИД России раскритиковали «недипломатичные манеры» Помпео
«В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности в контексте событий в Венесуэле», — рассказали РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 10:57
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце публично обвинила Ксению Собчак в мошенничестве
Жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце обрушилась на телеведущую Ксению Собчак и публично обвинила ее в мошенничестве - накрутке просмотров и подписчиков на YouTube.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Депздрав Москвы советует не принимать горячую ванну дольше 5 минут
«Не рекомендую дольше 5 минут принимать горячую ванну, температура которых до 40 градусов», — сказал медик.
Обновлено в 06:23
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Хоккей
Бобровский признан лучшим игроком третьего матча против «Тампы»
Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский был признан лучшим хоккеистом третьего поединка Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй Лайтнинг".
Обновлено в 05:23
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике укусов клещей
В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, на пресс-конференции в ТАСС по итогам деятельности Роспотребнадзора в 2018 году заявила глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 07:54
Политика
Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило третью заявку компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", на строительство трубопровода на территории страны, однако не может назвать конкретные сроки решения по документу, говорится в сообщении агентства Это уже третья попытка с российской стороны согласовать маршрут газопровода по территории Северной Европы.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Кемерове возле областного СПИД-центра нашли пробирки с кровью
На снимках запечатлены медицинские пробирки, которые лежат возле мусорных контейнеров.
Обновлено в 09:17
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Здоровье
На Кубани врачи вернули молодой девушке слух
Врачи провели необходимое обследование, дифференциальную диагностику, консилиум со смежными специалистами.
Обновлено в 04:02
Политика
Антонов: новое стратегическое оружие России не подпадает под СНВ-III
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новое российское стратегическое оружие не подпадает под действие договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Обновлено в 11:39
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Транспорт
Подорожал проезд по платным участкам трассы М4 «Дон»
Обновлено в 01:51
Происшествия
Ещё двое сбежавших из изолятора в Туве задержаны
Обновлено в 09:26
Политика
«Новатэк» уходит из Норвегии в Россию
Компания «Новатэк» собирается перенести из Норвегии точку перевалки своего сжиженного природного газа (СПГ) с ледовых танкеров на обычные.
Обновлено вчера в 22:09