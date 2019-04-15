Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканаламИзвестия 06:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.
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Шоу-бизнес
Татьяна Буланова рассказала о проблемах с памятью
Исполнительница Татьяна Буланова приняла участие в программе «Жить здорово», где откровенно рассказала ведущей Елене Малышевой о проблемах с памятью.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил человека
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Компания Nissan представила седан Versa нового поколения
Дизайн Nissan Versa третьего поколения очень сильно напоминает новую Altima, автомобиль получил тонкую, фирменную V-образную решетку радиатора и головную оптику угловатой формы.
Обновлено 13 апреля в 01:57
Происшествия
Бывшему руководителю Volkswagen предъявили обвинения по «дизельгейту»
Бывшему руководителю Volkswagen Мартину Уинтеркорну предъявили обвинения по «дизельгейту» в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление прокуратуры страны.
Обновлено в 07:56
Кино
Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»
В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
Происшествия
Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП
Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .
Обновлено в 06:28
Общество
Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра
Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.
Обновлено в 05:01
Происшествия
В Туве завели дела о побеге задержанных из ИВС
Обновлено вчера в 10:03
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Космос
Израиль отправит на Луну второй зонд после крушения первого
Обновлено 13 апреля в 14:14
Кино
Кинематографическая премия «Золотая арка» назвала лауреатов
Вручавший премию Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и член попечительского совета «Золотой арки», отметил, что хотя Хуциев снимал в Советском Союзе, его творчество всегда было созвучно тому, что происходило в мире по ту сторону железного занавеса, и при этом великий режиссер органично сочетал в своем кинематографе восток с западом.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Политика
ГБР начало расследование против Луценко за фабрикацию дела Януковича
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины 28 марта открыло уголовное дело в отношении генпрокурора Юрия Луценко по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного экс-президента страны Виктора Януковича в деле о потере Крыма.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам проиндексированы с 15 апреля
Тарифы на проезд по платным участкам трасс М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с 15 апреля проиндексированы на проезд на размер инфляции, сообщается на сайте госкомпании "Автодор".
Обновлено вчера в 21:00
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Елену Малышеву и Первый канал
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от ООО «Ставропольский бройлер» к АО «Первый канал» и редакции программы «Здоровье с Еленой Малышевой».
Обновлено в 07:28
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено в 06:53
Происшествия
Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией
В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.
Обновлено в 08:41
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба
Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Индия испытала крылатую ракету Nirbhay
На полигоне «Чандипур» в восточном штате Одиша прошли испытания дозвуковой крылатой ракеты большой дальности Nirbhay.
Обновлено в 09:14
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Общество
Ещё 20 регионов России перешли на цифровое вещание
Поэтапный переход на цифру В России переход от аналогового телевещания к цифровому происходит в соответствии с федеральной программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 — 2018 годы".
Обновлено в 06:53