Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканаламИзвестия 06:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского». Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 апреля.

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

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