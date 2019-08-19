Политика

Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцевRT на русском 07:56

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
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Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев

RT на русском07:56

Зеленский просит Израиль признать «голодомор» актом геноцида украинского народа

ТАСС08:32

Зеленский просит Нетаньяху признать Голодомор геноцидом

Газета.Ru10:05

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом украинского народа

Взгляд.ру07:51

Зеленский попросил Нетаньяху признать голодомор геноцидом

РБК07:42

Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом

РИА Новости07:17

Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом народа Украины

Телеканал 360°07:09
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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