Политика
Зеленский призвал Канаду не возвращать Россию в G8Discover24 03:26
Владимир Зеленский, украинский лидер, попросил Джастина Трюдо, канадского премьера, ни в коем случае не возвращать Российскую Федерацию в G8. Данная тема была поднята президентом Украины во время телефонной беседы с премьер-министром Канады, произошедшей вчера, 22 августа.
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Зеленский выразил согласие с позицией канадского премьера по поводу возвращения РФ в G8
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