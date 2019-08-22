Владимир Зеленский, украинский лидер, попросил Джастина Трюдо, канадского премьера, ни в коем случае не возвращать Российскую Федерацию в G8. Данная тема была поднята президентом Украины во время телефонной беседы с премьер-министром Канады, произошедшей вчера, 22 августа.

Зеленский призвал Канаду не возвращать Россию в G8

Политика Москалькова на один день прилетела в Киев Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев, сообщили в посольстве РФ на Украине, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.

Политика На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.

Кино Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".

Происшествия На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Невском районе Санкт-Петербурга.

Политика МИД Украины рассказал о новом стиле Зеленского в переговорах с Путиным Прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Зеленского являются новым подходом президента Украины к решению конфликта.

Происшествия Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".

Экономика «РусАл» пересмотрел объявленную ранее прибыль в сторону увеличения Чистая прибыль "РусАла" по МСФО составила в первом полугодии $625 млн, а не $558 млн, как сообщила компания ранее, следует из финансовой отчетности компании.

Происшествия В Екатеринбурге троих полицейских обвинили в изнасиловании девушки Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выехали в Екатеринбург для проверки данных об изнасиловании девушки сотрудниками местной полиции.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Армия и оружие Появилось видео с жёстким тестом автомата Калашникова Тесты на устойчивость автомата Калашникова к загрязнению порой принимают самые немыслимые формы.

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Политика Трамп призвал Россию, Пакистан и Иран активизировать борьбу с ИГ Президент США Дональд Трамп заявил, что Афганистан и Ирак со временем должны начать самостоятельно противостоять группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), он также призвал Россию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию активизировать свои действия по борьбе с ИГ.

Общество Российские регионы поставили под сомнение исполнение майских указов Большинство российских регионов, попавших под действие майских указов от 2012 года, не смогли удержать зарплаты бюджетников на уровне целевых значений в первой половине 2019 года.

Происшествия Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.

Общество В российских школах введут уроки психологии с 1 сентября В новом учебном году в нескольких российских школах в качестве пилотного проекта введут занятия по психологии.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Здоровье Опрос: более половины россиян занимаются самолечением Порядка 60% россиян предпочитают не посещать врачей, когда заболевают, и сами подбирают себе лекарства.

Политика В Праге осквернили памятник маршалу Коневу Российское посольство в Чехии возмущено реакцией местных властей на осквернение памятника Ивану Коневу в Праге.

Футбол Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после первых матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.