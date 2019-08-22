Политика

Зеленский призвал Канаду не возвращать Россию в G8Discover24 03:26

Владимир Зеленский, украинский лидер, попросил Джастина Трюдо, канадского премьера, ни в коем случае не возвращать Российскую Федерацию в G8. Данная тема была поднята президентом Украины во время телефонной беседы с премьер-министром Канады, произошедшей вчера, 22 августа.
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