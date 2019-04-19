Политика
Зеленский признался, что голосовал за ПорошенкоГазета.Ru вчера в 12:08
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, в тот раз он "совершил ошибку".
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Политика
Мадуро: Санкции США против Венесуэлы нарушают международное право
Нарушением международного права назвал санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы президент страны Николас Мадуро.
Обновлено 17 апреля в 21:38
Политика
Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.
Обновлено вчера в 04:50
Здоровье
Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад
Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено вчера в 17:07
Космос
Новый набор в отряд космонавтов будет объявлен в этом году
Обновлено 18 апреля в 18:58
Транспорт
ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права
В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной
Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено вчера в 06:55
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Происшествия
AP: бури на юге США привели к гибели пяти человек
Обновлено вчера в 22:45
Авто
В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11
Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.
Обновлено вчера в 03:20
Общество
Плати и хорони: в России появятся частные кладбища
Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.
Обновлено вчера в 00:40
Футбол
Жиньяк: с женой хотим стать мексиканцами
В 2016 году форвард в составе сборной Франции стал серебряным призёром чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед тем, как уйти на пенсию.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
МЧС: от пожаров в Забайкалье пострадали не менее 17 человек
Обновлено вчера в 15:36
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского
Обновлено вчера в 14:06
Кино
Назван худший персонаж из «Мстителей»
На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.
Обновлено вчера в 12:46
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено вчера в 14:04
Наука
Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета
Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.
Обновлено 18 апреля в 14:54
Космос
Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека
Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено вчера в 21:34
Транспорт
Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей
Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Обновлено вчера в 01:37
Хоккей
В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина
Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы
"Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:05
Кино
«ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса»
В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.
Обновлено вчера в 15:05
Происшествия
Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков
Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России
Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике
Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Состояние Дмитрия Быкова резко ухудшилось
В настоящий момент писать все еще находится в коме.
Обновлено вчера в 10:01