Зеленский признался, что голосовал за ПорошенкоГазета.Ru вчера в 12:08

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, в тот раз он "совершил ошибку".

Политика Мадуро: Санкции США против Венесуэлы нарушают международное право Нарушением международного права назвал санкции США в отношении Центробанка Венесуэлы президент страны Николас Мадуро.

Политика Лукашенко назвал вопрос русского языка в Белоруссии закрытым Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал вопрос государственного статуса русского языка в стране закрытым.

Здоровье Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.

Транспорт ГИБДД отменит право на ошибку при сдаче экзамена на права В пресс-службе МВД сообщили, что ГИБДД собирается отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на получение водительских прав.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».

Шоу-бизнес Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Авто В Россию привезут новый кросс-купе Geely FY11 Китайская Geely готовится к запуску продаж на российском авторынке своего нового кросс-купе под названием FY11.

Общество Плати и хорони: в России появятся частные кладбища Согласно новому закону " О похоронном деле", который разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в России могут появиться частные кладбища.

Футбол Жиньяк: с женой хотим стать мексиканцами В 2016 году форвард в составе сборной Франции стал серебряным призёром чемпионата Европы.

Футбол Бенитес: «Хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед уходом на пенсию» Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес хотел бы выиграть Лигу чемпионов перед тем, как уйти на пенсию.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.

Кино Назван худший персонаж из «Мстителей» На втором месте в списке самых худших членов «Мстителей» оказалась инопланетянка Мантис, которая, как полагают в Independent, затерялась на фоне более значимых персонажей.

Наука Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.

Наука Чем нас лечат: Глюкофаж. Поможет ли похудеть препарат от диабета Есть ли толк в рекомендациях биохакеров пить метформин, предотвращает ли этот препарат связанные с ожирением болезни сердца, можно ли не поправиться от антидепрессантов и что будет, если принимать лекарство из списков Всемирной организации здравоохранения не по назначению, читайте в рубрике «Чем нас лечат» на Indicator.Ru.

Космос Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".

Транспорт Минтранс предлагает разделить водителей на профессионалов и любителей Подготовку любителей хотят вывести за пределы законодательства об образовании Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории любителей и профессионалов, документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Хоккей В Сети появилось видео празднования игроками ЦСКА Кубка Гагарина Было опубликовано видео того, как армейцы радуются завоеванию первого в истории своего клуба Кубка Гагарина.

Армия и оружие Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы "Механизированная колонна, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, передислоцирована с парадной площадки Алабино в Москву на улицу Нижние Мневники", - говорится в сообщении.

Кино «ВКонтакте» заблокирует пользователей по «Щелчку Таноса» В день мировой премьеры «Мстителей» страницу каждого второго участника флешмоба заблокируют на 15 минут.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.

Политика Порошенко обвинил Зеленского в подыгрывании России Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко считает ужасным термин «повстанцы» в отношении бойцов ДНР и ЛНР, который употребил его оппонент Владимир Зеленский.

Экономика В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.