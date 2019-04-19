Политика

Зеленский признался, что голосовал за ПорошенкоГазета.Ru 12:08

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов заявил, что в 2014 году проголосовал за Петра Порошенко на выборах главы государства. Об этом сообщает "112 Украина". По его словам, в тот раз он "совершил ошибку".
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Зеленский: Пять лет назад я голосовал за Порошенко, но ошибся

РЕН ТВ12:28

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Зеленский: в 2014 году я голосовал за Порошенко. Я ошибся

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Life.ru12:09

Зеленский признался, что голосовал за Порошенко

Газета.Ru12:08

Зеленский заявил, что в 2014 году голосовал за Порошенко

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Зеленский заявил, что идет на выборы, чтобы сломать существующую систему

ТАСС12:16
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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