с чего всё началось

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Политика Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Общество В Москве повысили минимальный размер пенсии Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

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Футбол Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу» Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.

Гаджеты Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.

Происшествия Олимпийский чемпион выплатит штраф за нападение на проститутку Немецкий чемпион Олимпийских игр 200 года в Сиднее по велоспорту Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку, сообщает Reuters.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская поделилась фотографией своих аппетитных ягодичек На фотографии Настасья позирует в красном купальнике, нижняя часть которого сделана в виде трусиков танго.

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