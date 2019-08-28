Политика

REGNUMREGNUMЗеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
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«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится
 в сообщении пресс-службы украинского президента.
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Руководство Украины высказалось за присоединение США к нормандскому формату

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Коммерсантъ09:28

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Болтон заявил, что США готовы присоединиться к усилиям по урегулированию в Донбассе

ТАСС09:15
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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