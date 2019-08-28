Политика
REGNUMЗеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
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с чего всё началось
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.RT на русском08:39
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Политика
Российские космонавты полетят в космос на американских кораблях
Аргументы недели 08:23
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против португальской "Браги" заявил, что соперник постарается удержать победный счет, добытый им в первой игре противостояния.
Вести.Ru 11:28
Гаджеты
Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку
В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.
Sostav.ru 02:00
Происшествия
Олимпийский чемпион выплатит штраф за нападение на проститутку
Немецкий чемпион Олимпийских игр 200 года в Сиднее по велоспорту Ян Ульрих получил штраф за нападение на проститутку, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:58
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская поделилась фотографией своих аппетитных ягодичек
На фотографии Настасья позирует в красном купальнике, нижняя часть которого сделана в виде трусиков танго.
Paparazzi.ru 10:07
Политика
Легендарная площадь в Донецке получила имя Захарченко
Rusvesna.su 10:18
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Тарасенко отметил, что серийное производство этих самолетов уже началось.
РИА Новости 11:28
Происшествия
Экс-главу Минздрава Украины Богатыреву отправили под арест
Суд избрал Богатыревой меры пресечения в виде ареста, но позволил ей выйти под залог в 6 млн гривен Экс-министр здравоохранения будет содержаться под стражей как минимум до 21 октября включительно.
REGNUM 11:24
Происшествия
В Новосибирске в здании произошло обрушение стены
В Новосибирске произошло ЧП: в Ленинском районе Новосибирска в здании произошло обрушение стены, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на российские СМИ.
The Moscow Post 02:50
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Энергетика
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа за первое полугодие выросла на 19,6%
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2019 года составила 330,48 млрд руб. против 276,38 млрд руб. годом ранее, продемонстрировав рост на 19,6%. Об этом говорится в отчете компании за указанный период, опубликованном на ее сайте.
РБК 11:24
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
Татар-информ 01:28
Кино
Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети
Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru 11:18
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Общество
На Вологодчине сегодня ожидается похолодание ниже нуля
В ночь на четверг 29 августа в Вологодской области ожидается понижение температуры от 0 до -1. Как отмечают синоптики, заморозки возможно, но это будет зависеть от облачности.
СеверИнфо 06:35