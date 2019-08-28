с чего всё началось

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».

Футбол Аякс — АПОЭЛ 2:0 Победную точку на 80-й минуте поставил Душан Тадич. На Кипре команды сыграли вничью 0:0, поэтому в групповой этап вышел «Аякс».

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Киберспорт Football Manager 2020 выйдет в ноябре Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.

Технологии Во Франции раскрыли заразившую 850 тысяч компьютеров хакерскую сеть Французская полиция раскрыла хакерскую сеть, которая заразила вирусом свыше 850 тысяч компьютеров по всему миру, сообщает BBC News.

Общество В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район» Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Общество В работе платформы Office 365 произошел сбой Сбой в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом Microsoft, наблюдается в среду в ряде стран.

Экономика МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Происшествия На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321 Фразу "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу после аварийной посадки А321.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Происшествия Страховщик оплатит репатриацию погибшей в Турции российской девочки Пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне 12-летняя россиянка умерла сегодня в больнице Страховая компания "Согласие" полностью оплатит проведенное лечение и репатриацию тела в Россию 12-летней девочки, умершей после несчастного случая в Турции.

Происшествия Двое полицейских из Анапы арестованы по делу о принуждении к сексу Анапский городской суд санкционировал двухмесячный арест двух сотрудников патрульно-постовой службы местного ОВД за то, что они – по версии следствия – давлением заставили заняться с ними сексом 17-летнюю волейболистку на пляже в поселке Витязево.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Армия и оружие NYT: США в ходе кибератаки уничтожили важную базу данных Ирана Киберкомандование Вооружённых сил США уничтожило при хакерской атаке на компьютерные системы Ирана важную для Исламской Республики базу данных.

Кино В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.

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Футбол Хавбек «Ростова» Эззатоллахи арендован бельгийским «Эйпеном» 22-летнего хавбека на один сезон арендовал «Эйпен», выступающий в высшем дивизионе.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.