Политика

REGNUMREGNUMЗеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»

Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
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