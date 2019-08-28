Политика
REGNUMЗеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
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Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
РИА Новости 06:49
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков вернулся к работе в театре после госпитализации
Актер и художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков вернулся к работе после госпитализации.
Вечерняя Москва 05:03
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
В Харьковской области избили журналиста канала «112 Украина»
Неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
РИА Новости 07:47
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
Украинский суд освободил Кирилла Вышинского
Lenta.ru 06:28
Происшествия
Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки
Газета.Ru вчера в 21:21
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Футбол
Азмун выложил видео, где он забавно будит Малкома
Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился в Instagram видео, на котором он весело будит бразильского новичка команды нападающего Малкома.
Нева Спорт 05:37
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Политика
Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
В Москве увеличили размер минимальной пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.
Газета.Ru вчера в 11:04
Здоровье
Минздрав взял на контроль ситуацию с хирургами в Нижнем Тагиле
"Локальным" случаем с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле занимаются не только местные руководители, но и Минздрав России.
Российская газета 08:37
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр 26 августа в 06:47
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США по делу Скрипалей
Россия никогда не примет навязываемые ей «правила поведения» по чьим-либо лекалам, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вступление в силу 26 августа второго пакета санкций США по делу об отравлении в Солсбери.
RT на русском 09:04
Политика
Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.
РБК 06:02
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Политика
Испытания самолёта МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Первый полёт он совершил 28 мая 2017 года.
Говорит Москва 08:59
Космос
Центр подготовки космонавтов предложил отправить Рогозина в космос
Новый российский космический корабль «Федерация» создан для людей с большим ростом, на нем смог бы полететь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Московский Комсомолец 08:40
Гаджеты
Революционная линейка Samsung Galaxy S11 включает три модели. Новый Galaxy Fold в разработке
Согласно инсайдерской информации, в линейке Samsung Galaxy S11 будет представлено три модели, которые проходят под номерами Samsung SM-G981, SM-G986, SM-G988.
iXBT.com 05:40
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Происшествия
Петербуржец устроил стрельбу на детской площадке
В Красногвардейском районе Петербурга 48-летний мужчина устроил стрельбу на детской площадке.
Петербургский дневник 02:02
Общество
В нескольких регионах России ожидаются заморозки
Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Технологии
Google в 2020 году закроет сервис для поиска сотрудников Hire
Компания Google планирует в 2020 году закрыть свой сервис объявлений о работе. Об этом 28 августа сообщил портал Engadget.
REGNUM 05:18