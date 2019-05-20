Политика

Зеленский прибыл на инаугурацию пешкомМосковский Комсомолец 03:17

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.
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Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком

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Эхо Москвы03:26

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Газета.Ru03:00

Зеленский сообщил, что у него нормальное настроение перед инаугурацией

РИА Новости03:00

Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком

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Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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