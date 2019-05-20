Зеленский прибыл на инаугурацию пешкомМосковский Комсомолец 03:17

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что накануне инаугурации у него нормальное настроение.

Происшествия Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.

Гаджеты В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей Новый скандал продолжает набирать обороты и в настоящее время выяснилось, что компания Intel, вполне возможно, пробовала выиграть себе больше времени и приобрести молчание исследователей Амстердамского свободного университета (VU), обнаруживших новые уязвимости в ее процессорах.

Футбол У футболиста из ФНЛ обнаружили допинг Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

Политика Guardian: Петров и Боширов действовали не одни В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.

Футбол «Краснодар» объявил об уходе Перейры и Каборе «Краснодар» сообщил, что полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут клуб по окончании текущего сезона.

Политика Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на церемонии инаугурации.

Политика Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Политика ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским 17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.

Политика Партия Порошенко заявила о готовности к выборам в Верховную раду Напомним: в понедельник, 20 мая, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил о роспуске Верховной рады.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Соратника Порошенко увезли на скорой с инаугурации Зеленского в Раде Как пишут украинские СМИ, парламентария вывезли на коляске с бокового входа здания Рады, поместили в карету скорой помощи и увезли в одну из больниц города.

Происшествия Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина В Третьяковскую галерею поступил стол-трансформер, который позволит приступить к самым сложным этапам реставрации поврежденной картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Происшествия В Москве проверяют телецентр «Останкино» из-за угрозы взрыва Кинологи проверяют здание телецентра "Останкино" в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Музыка Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».

Кино Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов» Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.