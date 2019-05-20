Зеленский пришел на инаугурацию пешкомКомсомольская правда 03:23

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком. Утром в понедельник, 20 мая, политик появился в Мариинском парке перед зданием Верховной Рады, где встретился со сторонниками. "Быть ближе к людям - наша главная фишка", - сказал шоумен.

Политика Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.

Политика Зеленский принес присягу украинскому народу Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.

Политика Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Шоу-бизнес Максим Виторган расслабляется в компании актрисы Агнии Кузнецовой В качестве места встречи был выбран загородный особняк Максима Виторгана, где высадился звездный «десант», включающий в свой состав Евгения Стычкина, Викторию Исакову, Анну Меликян и Агнию Кузнецову.

Армия и оружие Американский эксперт рассказал о применении боевой авиации на Донбассе после выдачи российских паспортов Бывший специальный советник командующего войск США в Европе Марк Войджер сообщил, что Россия сможет применить боевую авиацию на Донбассе после массовой выдачи российских паспортов дончанам.

Политика Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.

Происшествия Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.

Экономика Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.

Гаджеты Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.

Политика Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".

Происшествия В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

Политика Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".

Политика Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.

Политика Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.

Армия и оружие Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Финансы Греф допустил снижение ставок по ипотеке в 2020 году Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% в 2020 году.

Политика Глава СБУ Грицак подал в отставку «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала огромные синяки В глаза бросается, что на коленях у звезды – огромные синяки, а в описании к снимку Ольга рассказала, что успех не дается человеку просто и тем более случайно.

Кино В последней серии «Игры престолов» нашли новый киноляп В последней серии финального сезона сериала "Игра престолов" обнаружен новый киноляп. На кадр обратили внимание поклонники сериала.

Происшествия Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.

Здоровье Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.