Политика

Зеленский приписал взятие французской крепости Дюнкерк казакамГазета.Ru 07:16

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Об этом сообщается на официальном сайте президента.
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