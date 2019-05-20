Политика

Зеленский принес присягу и стал новым президентом УкраиныНакануне.Ru 03:29

Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Церемония инаугурации еще продолжается, но официально Зеленский уже стал шестым президентом Украины.
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
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Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

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