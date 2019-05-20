Политика
Зеленский принес присягу и стал новым президентом УкраиныНакануне.Ru 03:29
Владимир Зеленский принес присягу в здании Верховной рады. Церемония инаугурации еще продолжается, но официально Зеленский уже стал шестым президентом Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия
Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Общество
В Челябинске после протестов отложили строительство часовни
В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Футбол
КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Общество
Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья
Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Музыка
Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем
Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Наука
Выбор собаки зависит от генетики человека
Обновлено 17 мая в 10:45
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика
МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Крыме и Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о намерении прекратить огонь в Донбассе и вернуть Крым.
Обновлено в 05:57
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
Здоровье
В Конго от Эболы скончались более 1200 человек
Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в июле прошлого года в Демократической Республике Конго, стали более 1200 человек.
Обновлено в 01:18
Политика
Вячеслав Володин проведет заседание Совета ПА ОДКБ в Бишкеке
20 мая в Бишкеке пройдет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Обновлено вчера в 10:31
Кино
Исполнители главных ролей «Людей Икс» рассказали о впечатлениях от посещения Москвы
Обновлено в 04:19
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Защита Кокорина обжаловала приговор
Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Технологии
Сим-карты становятся виртуальными
На eSIM протестируют услугу сохранения номера Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM.
Обновлено вчера в 13:57
Наука
Микрочип поможет обнаружить раковые клетки в крови
Обнаружить раковые клетки в крови не так-то просто, признаются ученые. Поэтому новый девайс в разы облегчит жизнь медикам и пациентам.
Обновлено в 01:12
Политика
Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Ксения Бородина ответила, есть ли сценарий на «Доме-2»
Обновлено в 05:02
Политика
В Совфеде прокомментировали решение Зеленского распустить Раду
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он досрочно распускает Верховную раду восьмого созыва.
Обновлено в 05:16
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Здоровье
Выпускникам рекомендовали не принимать успокоительное перед ЕГЭ
Выпускникам не стоит принимать успокоительные препараты перед экзаменами из-за риска снижения работоспособности или аллергической реакции, сообщил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.
Обновлено в 02:28
Общество
На Ямале семья белых медведей пришла к вахтовикам
Обновлено в 05:07
Футбол
Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына
Обновлено в 05:40
Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15