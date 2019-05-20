Политика
Зеленский принес присягу украинскому народуРЕН ТВ 03:20
Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады. Церемония вступления в должность началась в 10 часов в сессионном зале украинского парламента.
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