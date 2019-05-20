Зеленский принес присягу президента УкраиныИА Крыминформ 03:25

Владимир Зеленский принес присягу президента Украины на заседании Верховной рады. Официальные результаты выборов перед этим объявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук.

Политика ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским 17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.

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