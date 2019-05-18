Политика
Зеленский принес присягу и вступил в должность президента УкраиныРБК 03:28
Зеленский подписал текст присяги и передал его главе Конституционного суда Наталье Шаптале, которая объявила о его вступлении в должность. После этого ему передали символы президентской власти: нагрудный знак президента Украины, гербовую печать и булаву.
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Зеленский вступил в должность президента Украины: торжественные кадры инаугурации
Московский Комсомолец03:52
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