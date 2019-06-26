Армия и оружие
Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТОLenta.ru 08:10
Отмечается, что внедрение новых стандартов начнется уже в 2020 году. По словам Зеленского, данная работа «не должна быть имитацией», а должна стать «реальными шагами реформирования украинской армии». «При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек», — подчеркнул он.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:58, Вашингтон
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Психоактивные вещества катинон и псилоцибин, которые вырабатывают паразитические грибы, по-видимому, помогают им менять поведение хозяев — периодических и однолетних цикад.
Обновлено в 07:38
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Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
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Общество
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Технологии
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Армия и оружие
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Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
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Политика
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Обновлено в 07:07
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Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
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