Происшествия
Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейскимLenta.ru 21:44
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook. Украинский лидер пообещал, что он «как президент и как отец» сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.Lenta.ru21:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Московский Комсомолец16:23
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 22:03, Ашберн
Армия и оружие
США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16
Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Шотландец нашел дома средневековую шахматную фигуру
Обновлено в 09:07
Кино
Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»
Обновлено в 10:17
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Наука
Психологи: бодрить могут даже мысли о кофе
Бодрящее воздействие кофе проявляется настолько ярко, что мозг тесно ассоциирует его с повышенным вниманием и концентрацией.
Обновлено 28 мая в 20:02
Экономика
Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции
Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей.
Обновлено в 18:39
Футбол
Семь футболистов «Вальядолида» продали матч с «Валенсией»
Выяснилось, что "Вальядолид" за деньги проиграл "Валенсии" в 38 туре Ла Лиги.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Российские военные и техника примут участие в параде в Минске
"Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 11:59
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 13:20
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Футбол
Гол Радамеля Фалькао помог сборной Колумбии разгромить Панаму
Игра прошла в Боготе и завершилась разгромной победой колумбийцев — 3:0. В составе хозяев голами отметились Вильям Тесильо, Луис Мурьель и Радамель Фалькао (с пенальти).
Обновлено в 20:36
Экономика
Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе
Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено в 16:30
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Общество
В Роспотребнадзоре прошла «Школа бизнеса» для руководителей индустрии красоты
Как контролировать текущую работу в соответствии с санитарными требованиями и подготовиться к проверке органов Роспотребнадзора рассказали и показали эксперты ведомства на очередном уроке «Школы бизнеса» для предпринимателей.
Обновлено в 12:42
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29