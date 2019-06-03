Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейскимLenta.ru 21:44

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook. Украинский лидер пообещал, что он «как президент и как отец» сделает все для того, чтобы виновные понесли наказание.

Армия и оружие США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Экономика Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Наука Психологи: бодрить могут даже мысли о кофе Бодрящее воздействие кофе проявляется настолько ярко, что мозг тесно ассоциирует его с повышенным вниманием и концентрацией.

Экономика Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Во Всемирном банке выявили связь между размером государства и уровнем коррупции Крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции — к такому выводу пришли исследователи Всемирного банка (ВБ), проанализировавшие данные опросов предпринимателей.

Происшествия Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Армия и оружие Российские военные и техника примут участие в параде в Минске "Более 300 военнослужащих Западного военного округа примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске", - отмечается в сообщении.

Происшествия Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Футбол Гол Радамеля Фалькао помог сборной Колумбии разгромить Панаму Игра прошла в Боготе и завершилась разгромной победой колумбийцев — 3:0. В составе хозяев голами отметились Вильям Тесильо, Луис Мурьель и Радамель Фалькао (с пенальти).

Экономика Группа «ГАЗ» попросила у государства 100 млн евро для проектов на Кубе Группа "ГАЗ" Олега Дерипаски обратилась к вице-премьеру РФ Юрию Борисову с просьбой о содействии в получении кредита в госбанках на сумму 100 млн евро для реализации проектов компании на Кубе.

Общество Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Общество В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).

Общество В Роспотребнадзоре прошла «Школа бизнеса» для руководителей индустрии красоты Как контролировать текущую работу в соответствии с санитарными требованиями и подготовиться к проверке органов Роспотребнадзора рассказали и показали эксперты ведомства на очередном уроке «Школы бизнеса» для предпринимателей.