Политика
Зеленский пригласил украинцев в парк возле Рады посмотреть инаугурациюКомсомольская правда 03:41
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил украинцев утром в понедельник, 20 мая, прийти в Мариинский парк в Киеве для того, чтобы там на экранах посмотреть церемонию своей инаугурации.
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В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
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Политика
Кто и как разрешит конфликт вокруг храма в Екатеринбурге
Как власти решают проблему В ответ на протесты против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы власти решили спросить мнение горожан.
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Экономика
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На платформе Change.org появилась петиция, созданная автором Dylan D. Он потребовал от создателей популярной саги «Игра престолов» переснять финальный сезон, взяв на работу компетентных сценаристов.
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Азар: «Мечтаю стать лучшим футболистом в мире»
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Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
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Культура
Британец купил подлинник Пикассо за $293
Эксперты признали приобретенную на гаражной распродаже за $293 картину-стилизацию подлинником Пабло Пикассо, передает Sky News.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Футбол
Необыкновенная история: ЦСКА одержал волевую победу над «Реалом»
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
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Продюсер Бари Алибасов в соцсети сообщил о смерти пресс-атташе группы "На-На" Людмилы Николаевой, работавшей с коллективом на протяжении 30 лет.
Обновлено в 04:03
Космос
Космос — потеря позиций или рывок? Часть III
Цели российской и мировой космонавтики давно сформулированы — их не надо заново изобретать.
Обновлено в 00:45
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено 16 мая в 11:37
Экономика
Федеральный бюджет за январь-апрель исполнен с профицитом
Профицит федерального бюджета за январь-апрель России составил 2,1 процента, следует из материалов Минфина, размещенных на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать
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Политика
России возвращают право голоса в ПАСЕ
Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи после присоединения Крыма в 2014 году.
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Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.
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Общество
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Армия и оружие
Модернизацию российской базы в Сирии заметили со спутника
Обновлено вчера в 10:38