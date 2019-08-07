Политика
Зеленский пригласил Турцию принять участие в восстановлении ДонбассаРИА Новости 14:37
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пригласил Турцию принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:46, Вашингтон
Экономика
В Красноярском крае оценили ущерб от лесных пожаров
По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.
Обновлено в 04:10
Политика
В ООН призвали США активно бороться с расистской идеологией
Эксперты ООН призвали США активнее бороться с расистской идеологией.
Обновлено в 17:44
Кино
Новым президентом Американской киноакадемии избран Дэвид Рубин
Новым президентом Американской академии кинематографических искусств и наук стал кастинг-директор и продюсер Дэвид Рубин.
Обновлено в 14:48
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Под Новороссийском сорвался с обрыва автобус с туристами
Под Новороссийском с обрыва сорвался рейсовый автобус с туристами, есть жертвы, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 16:38
Общество
Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
На Алтае группа туристов попала под камнепад, есть погибшая
В Усть-Коксинском районе Республики Алтай группа туристов из Екатеринбурга попала под камнепад у озера Дяраш-Кел.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала подросшего сына в рекламе
Наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова стал звездой с самого рождения. В первые месяцы жизни Михаил уже снялся в клипе папы.
Обновлено в 09:00
Политика
Атамбаев призвал силовиков не стрелять в свой народ
Обновлено в 17:16
Происшествия
Объявлены в розыск двое участников митинга 27 июля в Москве
Еще двое мужчин, участвовавших, как отмечают в СК, в июльских беспорядках, находятся в розыске.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тайваня
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло неподалеку от острова Тайвань, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
Тайвань ставит на вооружение новые крылатые «антикитайские» ракеты
Министерство обороны Тайваня приняло решение о постановке на вооружение "антикитайских" ракет Yun Feng.
Обновлено в 09:13
Футбол
Дебютный гол Азара принес футболистам «Реала» победу над «Зальцбургом»
Дебютный гол бельгийского полузащитника Эдена Азара за "Реал" принес мадридским футболистам победу над австрийским "Зальцбургом" в товарищеском матче.
Обновлено в 15:16
Футбол
«Эвертон» арендовал футболиста «Монако» Сидибе
Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил о переходе на правах аренды защитника «Монако» Джибриля Сидибе.
Обновлено в 17:50
Происшествия
В массовой драке в Петербурге один человек получил ножевое ранение
Драка с применением холодного оружия произошла возле моста Александра Невского в Санкт-Петербурге вечером 7 августа, в результате один человек попал в больницу с ножевым ранением.
Обновлено в 16:01
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Экономика
«Делимобиль» планирует IPO на Московской бирже в конце 2020 года
Каршеринговый сервис "Делимобиль" может провести IPO на Московской бирже в конце 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 09:21
Финансы
Цена на золото впервые за шесть лет превысила $1500 за унцию
Цена за унцию золота (28,35 г) превысила стоимость в $1500 в ходе торгов бирже в Comex в Нью-Йорке.
Обновлено в 13:18
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар" на поле домашнего стадиона проиграл португальскому "Порту" со счетом 0:1. У победителей встречи единственный мяч на 89-й минуте забил Сержиу Оливейра.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Локомотив» ведет переговоры с форвардом сборной Ирландии
Отмечается, что Локомотив уже вступил в переговоры с его агентом.
Обновлено в 10:25
Общество
В ООН составили «Руководство по спасению мира для лентяев»
ООН презентовала «Руководство по спасению мира для лентяев», в котором описаны действия, необходимые для развития и сохранения мира.
Обновлено в 16:09
Интернет
Twitter признал использование данных пользователей без разрешения
Руководство Twitter признало, что могло использовать данные некоторых пользователей без их разрешения.
Обновлено в 01:51
Игры
Death Stranding исчезла из списка эксклюзивов PS4 на официальном сайте
На официальном сайте PlayStation присутствует страница со списком эксклюзивов PS4.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Арсенал» согласовал трансфер Тирни
"Канониры" согласовали переход левого защитника "Селтика" Кирана Тирни.
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Нью-Йорке звуки мотоциклов вызвали панику среди пешеходов
Тысячи людей в панике бросились врассыпную с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, перепутав издаваемые проезжающими мотоциклами громкие звуки выхлопа со стрельбой, сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Похороны Вилли Токарева 7 августа не состоятся
Представители артиста не подтвердили информацию о дате церемонии прощания Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, в среду не состоятся, дата церемонии не определена.
Обновлено в 05:02
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Умерла топ-менеджер ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни, сообщили РИА Новости в окружении Вербер.
Обновлено вчера в 10:46