Политика

Аргументы неделиАргументы неделиЗеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату. Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится
 в сообщении пресс-службы украинского президента.
RT на русском08:39

Подробнее о событии

Владимир Зеленский заверил Джона Болтона в стремлении укрепить союз Украины и США

Коммерсантъ14:19

Руководство Украины высказалось за присоединение США к нормандскому формату

Эхо Москвы09:30

Зеленский встретился с советником Трампа

Rambler News Service08:30

Президенты США и Украины встретятся в Варшаве

Говорит Москва08:57

Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату

RT на русском08:39

Зеленский сообщил Болтону о желании включить США в «нормандский формат»

РБК09:10

Болтон заявил, что США готовы присоединиться к усилиям по урегулированию в Донбассе

ТАСС09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 21:52, Вашингтон
Религия

Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

REGNUM вчера в 17:36
Гаджеты

«Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку

Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.
Народные новости 19:10
Политика

Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте

Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Авто

Tesla впервые предложила автострахование в США

Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.
ТАСС 19:36
Экономика

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:30
Происшествия

Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания

Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Общество

Врио губернатора Курской области рассказал Путину о развитии региона

Общественное телевидение России 11:15
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Культура

«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России

София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Происшествия

В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку

КП - Кубань 26 августа в 09:08
Общество

Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа

Коммерсантъ 09:50
Общество

Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве

По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Политика

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль

Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Здоровье

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес

Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа

Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».
Телепрограмма 10:43
Происшествия

Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Кино

Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

Культуромания 14:06
Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал трагедию

Отец погибшей из-за несчастного случая в Турции 12-летней петербурженки обратился к пользователям Сети с благодарностью за оказанную ими поддержку и помощь.
NewInform 14:34
Политика

Новое правительство Италии сформирует прежний премьер

РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
Вести.Ru 14:48
Армия и оружие

Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Политика

Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины

Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — чёрт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".
News.ru 14:52
Экономика

Долг россиян по налогам увеличился

Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Политика

Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США

Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Технологии

Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент

Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
Футбол

Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»

Чемпионат 15:24
Общество

Владельцам частных дорожных камер запретят наживаться на водителях

В правительстве хотят разрушить связь доходов владельцев частных камер с количеством нарушений ПДД.
UssurMedia.ru 21:00
Политика

Российские космонавты начнут летать в космос на американских кораблях

Труд 14:49
Общество

Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное