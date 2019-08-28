Политика
Аргументы неделиЗеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату. Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.
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с чего всё началось
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.RT на русском08:39
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Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 17:36
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«Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку
Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.
Народные новости 19:10
Политика
Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте
Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.
Интерфакс 21:38
Авто
Tesla впервые предложила автострахование в США
Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.
ТАСС 19:36
Экономика
Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
РИА Новости 08:30
Происшествия
Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания
Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.
Политика Сегодня 10:55
Общество
Врио губернатора Курской области рассказал Путину о развитии региона
Общественное телевидение России 11:15
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Культура
«Я очень волновалась»: София Ротару возобновила выступления в России
София Ротару девять месяцев отказывалась от любых выступлений в России.
Комсомольская правда 14:10
Происшествия
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
КП - Кубань 26 августа в 09:08
Общество
Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве
По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.
Известия 12:15
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа
Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».
Телепрограмма 10:43
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Кино
Вышел первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
Культуромания 14:06
Происшествия
Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал трагедию
Отец погибшей из-за несчастного случая в Турции 12-летней петербурженки обратился к пользователям Сети с благодарностью за оказанную ими поддержку и помощь.
NewInform 14:34
Политика
Новое правительство Италии сформирует прежний премьер
РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.
Вести.Ru 14:48
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Политика
Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины
Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — чёрт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".
News.ru 14:52
Экономика
Долг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Технологии
Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент
Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.
Ридус 19:08
Футбол
Манджукич отказался от перехода в «ПСЖ»
Чемпионат 15:24
Общество
Владельцам частных дорожных камер запретят наживаться на водителях
В правительстве хотят разрушить связь доходов владельцев частных камер с количеством нарушений ПДД.
UssurMedia.ru 21:00
Общество
Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26