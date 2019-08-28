с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату. Владимир Зеленский считает, что Вашингтон может быть вовлечён в переговоры по Донбассу.

Гаджеты «Сбербанк» планирует выпустить свою собственную «умную» колонку Российская финансовая организация "Сбербанк" ведет разработку своей собственной "умной" колонки. Дебютирует она, ожидаемо, в 2020 году.

Политика Демократы расследуют предложение Трампа о саммите G7 на его курорте Демократы юридического комитета Палаты представителей США заявили, что они будут расследовать предложение президента Дональда Трампа провести в следующем году саммит G7 на принадлежащем ему курорте в штате Флорида.

Авто Tesla впервые предложила автострахование в США Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.

Экономика Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

Происшествия Трех человек задержали в Новосибирске по делу об обрушении здания Следственный комитет РФ сообщает о задержании трех человек в рамках уголовного дела об обрушении здания в Новосибирске, где ранее в среду под завалами погибли три человека.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Политика Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.

Здоровье В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Шоу-бизнес Маша Вебер поблагодарила «татушку» Волкову за уход мужа Певица Маша Вебер завоевала сердца поклонников в 2003 году, когда стала участницей «Фабрики звезд-3».

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Происшествия Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал трагедию Отец погибшей из-за несчастного случая в Турции 12-летней петербурженки обратился к пользователям Сети с благодарностью за оказанную ими поддержку и помощь.

Политика Новое правительство Италии сформирует прежний премьер РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Политика Акция против Авакова проходит у здания офиса президента Украины Возле офиса президента на Банковой началась акция протеста против главы МВД Арсена Авакова под названием "Аваков — чёрт", которую организовали националисты, — передаёт "тнеБабель".

Экономика Долг россиян по налогам увеличился Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.

Политика Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.

Технологии Поисковикам в России запретят выдавать ссылки на пиратский контент Поисковые системы в России обяжут подключаться к специальному реестру пиратских ссылок и удалять их в течение шести часов после появления в списке.

Общество Владельцам частных дорожных камер запретят наживаться на водителях В правительстве хотят разрушить связь доходов владельцев частных камер с количеством нарушений ПДД.