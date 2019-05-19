Политика

Зеленский пригласил Порошенко на инаугурациюФедералПресс 02:48

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко на свою инаугурацию. Помимо этого, приглашение получили и предыдущие президенты страны.
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Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского, пишут СМИ

РИА Новости02:35

СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского

РБК04:02

Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию, а Януковича - нет

Вести.Ru02:59

Порошенко пригласили на инаугурацию Зеленского

Взгляд.ру02:35

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Lenta.ru04:24

Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Газета.Ru02:31

Петра Порошенко пригласили на инаугурацию Владимира Зеленского

Говорит Москва02:28
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Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
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В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Греф рассказал о попытках воровства в Сбербанке

Греф подчеркнул, что у Сбербанка не было ни одного случая, когда бы в состав преступной банды входил сотрудник банка или сам клиент.
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Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
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Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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