Зеленский пригласил Порошенко на инаугурациюФедералПресс 02:48

Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко на свою инаугурацию. Помимо этого, приглашение получили и предыдущие президенты страны.

Экономика Греф рассказал о воровстве в Сбербанке В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Политика Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.

Происшествия В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Гаджеты В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.

Экономика Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.

Хоккей Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Шоу-бизнес Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.

Происшествия Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.

Политика Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.

Происшествия Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.

Происшествия В центре Москвы загорелся чердак жилого дома Пожар произошел в жилом доме на площади Борьбы в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Шоу-бизнес Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.

Кино Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов» Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».

Политика Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Политика Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля» В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".

Происшествия Бегун умер во время полумарафона в Москве Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Армия и оружие Украинские бронекатера начали боевые действия против азовских бычков 2.0 Наше информационное сообщение от 14 мая о ловле ценных пород рыбы пограничными катерами Украины и коррупции высокопоставленных должностных лиц Мариуполя (полковника Ковальчука и Бойченко) вызвало моментальный отклик с их стороны Уже 15 мая в районе, так называемых учений в районе Белосарайской косы, наконец-то были проведены практические стрельбы.

Политика Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.

Авто Названы самые надежные автомобили с пробегом Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.

Политика Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.

Здоровье В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.