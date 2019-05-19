Политика
Зеленский пригласил Порошенко на инаугурациюФедералПресс 02:48
Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко на свою инаугурацию. Помимо этого, приглашение получили и предыдущие президенты страны.
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Экономика
Греф рассказал о воровстве в Сбербанке
В Сбербанке не было ни одного случая воровства денег извне, кроме тех, где были вовлечены сотрудники банка, заявил глава кредитной организации Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 08:46
Политика
Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Музыка
Сергей Лазарев выступил на финале «Евровидения»
Обновлено вчера в 15:40
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку
Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.
Обновлено в 08:46
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой удивил поклонников модели своим ростом
Оказалось, что 17-летний Лукас уже значительно выше своей мамы модели. Вырос малыш😱❤️, — подписала Наталья Водянова.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Политика
Большинство американцев выступили против изучения арабских цифр
В США проведен опрос, согласно которому выяснилось, что больше половины американцев выступают против изучения в школах арабских цифр.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Столкновение двух поездов произошло на Филиппинах, есть пострадавшие
Как минимум 34 человека пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов на Филиппинах.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В центре Москвы загорелся чердак жилого дома
Пожар произошел в жилом доме на площади Борьбы в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Кино
Более миллиона человек требуют переснять финал «Игры престолов»
Поклонники сериала создали петицию, в которой предъявлено требование переснять восьмой финальный сезон «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам
Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Политика
Зеленский заявил о намерении бороться за возвращение «узников Кремля»
В день памяти жертв политических репрессий на Украине Зеленский в соцсети предложил вспомнить "уничтоженных советской властью" и заявил, что его команда продолжает борьбу за возвращение на родину "узников Кремля".
Обновлено в 08:30
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Украинские бронекатера начали боевые действия против азовских бычков 2.0
Наше информационное сообщение от 14 мая о ловле ценных пород рыбы пограничными катерами Украины и коррупции высокопоставленных должностных лиц Мариуполя (полковника Ковальчука и Бойченко) вызвало моментальный отклик с их стороны Уже 15 мая в районе, так называемых учений в районе Белосарайской косы, наконец-то были проведены практические стрельбы.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Музыка
«Евровидение – 2019»: что произошло с Зеной, участницей от Белоруссии, – кадры выступления в финале
Обновлено в 04:26
Политика
Порошенко уволил детского омбудсмена Кулебу
На Украине уволен детский омбудсмен Николай Кулеба. Такое решение принял президент страны Петр Порошенко, подписавший соответствующий указ.
Обновлено в 09:22
Авто
Названы самые надежные автомобили с пробегом
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Здоровье
В Псковской области проведут выездные обследования ветеранов
В Псковской области организуют выездные обследования ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57